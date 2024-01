Trump atropela rivais e vence caucus de Iowa com mais de 50% dos votos

Des Moines (EFE).- O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu com folga o caucus do estado de Iowa, realizado ontem, segunda-feira, e que é a primeira disputa dentro do longo processo das primárias que vão definir o candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais de novembro.

Com 100% das urnas apuradas na manhã desta sexta-feira, Trump conseguiu 51% dos votos, quase 30 pontos a mais que o segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis.

Participaram nas prévias de segunda-feira 110.298 pessoas, 41% a menos do que em 2016, quando foi estabelecido um recorde com cerca de 187 mil eleitores.

A terceira colocada foi a ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora nas Nações Unidas Nikki Haley, com 19,1% dos votos.

Em quarto lugar, com 7,7%, ficou o empresário Vivek Ramaswamy, que anunciou a desistência das primárias após saber o resultado.

O caucus de Iowa distribuem apenas 40 delegados do total de 2.429 que estão em jogo em todo o processo das primárias republicanas.

Dessa forma, Trump ficou com 20 delegados, DeSantis com oito, Haley com sete e Ramaswamy com três, apesar de sua desistência. Ainda há dois delegados a serem designados enquanto se aguarda o resultado final. EFE