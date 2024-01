Com hospitais cercados, 195 pessoas morrem nas últimas 24h em Gaza; total vai a 25.490

Jerusalém (EFE).- Pelo menos 195 pessoas morreram nas últimas 24 horas na Faixa de Gaza, a maioria delas na região de Khan Younis, onde Israel concentra sua ofensiva e mantém sob cerco os dois principais hospitais da área, Nasser e Al Amal.

No total, o número de vítimas no enclave desde o início da guerra, em 7 de outubro, aumenta assim para 25.490 mortos e 63.354 feridos, segundo a última contagem do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

“A ocupação israelense cometeu 22 massacres contra famílias na Faixa de Gaza, deixando 195 mártires e 354 feridos durante as últimas 24 horas”, informou em um comunicado o porta-voz do Ministério, Ashraf al Qudra, alertando que numerosas vítimas continuam sob os escombros sem que as equipes de emergência consigam alcançá-los.

Tanto o Ministério como o Crescente Vermelho palestino denunciaram ataques contra os hospitais Nasser e Al Amal em Khan Younis, que estão sitiados pelas tropas israelenses desde ontem.

“O complexo médico de Nasser está exposto a estilhaços, colocando em risco a vida de pacientes, funcionários e pessoas deslocadas”, disse Al Qudra, enquanto o Exército israelense realizava ataques de artilharia nas proximidades do hospital.

O porta-voz destacou que tanto o Nasser como Al Amal estão “em extremo perigo” e fez um apelo por uma “intervenção urgente” para proteger os centros médicos e facilitar a circulação de ambulâncias.

Nas últimas horas, dezenas de civis foram mortos e muitos outros ficaram feridos “por balas reais das forças de ocupação” no oeste de Khan Younis, relatou a agência oficial palestina de notícias “Wafa”, que citou fontes de segurança locais.

Além disso, o Crescente Vermelho palestino informou que houve várias vítimas entre os deslocados após um ataque aéreo israelense que teve como alvo a sua sede em Khan Younis.

Fontes palestinas também reportaram ataques aéreos nas zonas central, oriental e ocidental de Khan Younis, uma cidade que foi completamente cercada por tropas israelenses após um mês e meio de ofensiva, segundo confirmou hoje o próprio Exército de Israel.

A aviação israelense lançou vários mísseis contra o campo de deslocados de Al Mawasi, no oeste de Khan Younis, causando a morte de civis, segundo a “Wafa”.

A agência palestina também relatou ataques aéreos no centro do enclave, na zona de Al Masdar, embora não haja informações sobre possíveis vítimas. EFE