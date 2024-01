Espanha considera construtiva a posição do Mercosul para fechar acordo com a UE

Bruxelas (EFE).- A secretária de Estado de Comércio da Espanha, Xiana Méndez, considerou nesta terça-feira “muito construtiva” a posição do Mercosul para fechar as últimas pendências na negociação de um acordo de associação com a União Europeia (UE).

“Vemos que há uma boa atitude em geral do lado do Mercosul; Há também, claro, do lado da União Europeia”, indicou Méndez à sua chegada a uma reunião informal de ministros do Comércio comunitários em Bruxelas.

No entanto, a secretária espanhola destacou que os pontos que ainda estão em cima da mesa são “questões importantes que devem ser abordadas”, e mencionou especificamente a regulamentação contra a desflorestação e a consideração do Acordo de Paris.

Estes são os temas centrais do documento anexo ao acordo que a UE e o Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) têm negociado nos últimos meses, e que se acrescentaria ao texto do acordo de associação que fecharam em 2019.

“Todas essas questões permanecem em aberto e estão sendo abordadas, mas acredito que a atitude é muito construtiva”, disse Méndez, questionado sobre a posição que o presidente argentino, Javier Milei, tem demonstrado em relação ao acordo.

A secretária de Estado espanhola disse que gostaria de ter conseguido fechar mais cedo os últimos detalhes do acordo porque “a verdade é que a janela de oportunidade é cada vez menor”, ​​mas garantiu que “os contatos continuam sendo muito fluidos, continuam constantes, principalmente agora nesta segunda quinzena de janeiro”.

“Portanto, pensamos também neste momento com uma nova perspectiva, também do Mercosul, que as posições podem ser alinhadas para, ao menos, fechar o texto do documento adicional”, afirmou Méndez.

Em sua opinião, este anexo para reforçar a proteção ambiental “tem de ser a chave para podermos avançar com a ratificação de um acordo que foi fechado há muito tempo”, notou, referindo-se às bases do texto do acordo concluído em 2019.

O ministro de Empresa, Comércio e Emprego da Irlanda, Simon Coveney, também se mostrou otimista quanto à possibilidade de fechar o acordo.

“Agora estamos mais perto de um acordo do que estivemos em qualquer momento no passado. Mas você sabe que já estivemos aqui antes, então teremos que esperar e ver o que os ministros têm a dizer”, disse Coveney.

O ministro irlandês reconheceu que esperava que a mudança de presidência na Argentina, liderada por Javier Milei, significasse que o Mercosul “não seria possível durante o mandato desta Comissão, mas não parece que essa possibilidade tenha sido esgotada”.

“Portanto, sem dúvida, é uma oportunidade para chegar a um acordo”, disse.

Por sua vez, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia e responsável pelo Comércio, Valdis Dombrovskis, afirmou que não espera entrar hoje em uma atualização detalhada sobre a situação das negociações de livre-comércio, algo que fez parte da agenda do último Conselho de Ministros Europeus.

No entanto, indicou que “é evidente que continuamos negociando com vários parceiros, incluindo o Mercosul, e que estamos determinados a avançar”. EFE