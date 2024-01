Frio siberiano chega a Moscou com temperaturas de 25 graus abaixo de zero

Moscou (EFE).- O frio siberiano instalou-se na primeira semana do ano novo em Moscou, com temperaturas inferiores a 25 graus abaixo de zero.

“Às 8h, a temperatura do ar na estação meteorológica VDNKH (a principal da capital russa) caiu para -25,2 graus”, escreveu o meteorologista do Centro Phobos, Mikhail Leus, em seu canal no Telegram nesta quarta-feira.

Leus destacou que trata-se de “algo que não se via na capital russa há 74 anos”.

“A última vez que esteve mais frio foi em 3 de janeiro de 1950, quando os termômetros marcaram 29 graus abaixo de zero”, comentou.

Por sua vez, o dia 3 de janeiro mais frio desde que existem registros foi vivido por Moscou em plena Segunda Guerra Mundial, em 1942, quando as temperaturas na capital caíram para 35,9 graus abaixo de zero. EFE