Guerra em Gaza tem 126 mortos nas últimas 24 horas e mais de 23,2 mil desde outubro

Rafah (EFE) – Ao menos 126 pessoas morreram na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas em bombardeios de Israel e combates entre forças do país e do grupo islâmico Hamas, o que elevou o total de mortes no enclave desde o início da guerra entre as partes, em outubro de 2023, para 23.210, e o de feridos para 59.167.

“A ocupação israelense cometeu 12 massacres contra famílias na Faixa de Gaza, matando 126 mártires e ferindo 241”, informou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, sobre os ataques israelenses nas últimas 24 horas.

A pasta também disse que há dezenas de vítimas sob escombros e nas estradas devido aos ataques, mas que as equipes de ambulância e de defesa civil não conseguiram chegar até elas.

As forças israelenses informaram hoje que estão expandindo sua operação terrestre em Khan Younis, no sul da Faixa, onde já mataram ao menos “40 terroristas”, enquanto se preparam para reduzir os ataques no norte, onde praticamente erradicou a presença do Hamas.

Em Khan Younis, a imprensa palestina relatou a destruição da Torre Al Farra, um edifício residencial de 16 andares no centro da cidade, o segundo maior da Faixa e reduto do líder do Hamas dentro do enclave, Yahya Sinwar.

Os combates também continuam intensos no centro da Faixa, onde o hospital Al Aqsa Martyrs, em Deir al-Balah, registrou 57 mortos e 65 feridos no último dia. EFE