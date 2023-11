Israel afirma que abriu corredor seguro para moradores de Gaza se deslocarem para o sul

Jerusalém (EFE).- O Exército de Israel afirmou nesta segunda-feira que abriu um novo corredor seguro para que os civis da Faixa de Gaza que ainda permanecem no norte do enclave possam deslocar-se para o sul.

“Para sua segurança, aproveite o momento para avançar para o sul, além de Wadi Gaza”, disse o porta-voz em árabe das Forças de Defesa de Israel, Avichay Adraee, em sua conta no X (antigo Twitter).

Adraee esclareceu que Israel abrirá a rua Salah-al-Din ao tráfego no sentido sul entre 10h e 14h (horário local, 5h e 9h de Brasília).

Na primeira semana da guerra, o Exército instou toda a população da parte norte da Faixa, mais de um milhão de pessoas, a deslocar-se para o sul, onde garante que as suas operações militares são mais limitadas.

No entanto, após um mês de guerra, os bombardeios israelense indiscriminados continuam em todo o enclave, inclusive no sul, e estima-se que 400 mil habitantes de Gaza ainda permaneçam no norte, uma vez que não encontraram rotas seguras ou refúgio no norte, onde alimentos, medicamentos e água potável também são escassos.

Israel também disse que abriu este corredor humanitário ontem durante várias horas, embora tanto as tropas israelenses como o Hamas se acusem mutuamente de ataques.

Depois de consolidar seu controle sobre grandes áreas do norte da Faixa, as tropas terrestres do Exército israelense chegaram ontem à costa mediterrânea a partir do centro do enclave, fragmentando-o em dois e reforçando o cerco à Cidade de Gaza. EFE