Netanyahu se reúne com Blinken para discutir “próxima fase” da guerra em Gaza

Jerusalém (EFE).- O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reuniu-se nesta quinta-feira com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, para lhe contar mais detalhes sobre “a próxima fase” da guerra contra o Hamas em Gaza, depois de uma nova prorrogação da trégua em vigor desde a última sexta-feira.

“O secretário e eu tivemos a oportunidade de começar a discutir as muitas questões sobre as quais queremos falar”, disse Netanyahu, após receber Blinken no seu gabinete em Jerusalém, durante uma reunião na qual também estiveram presentes membros do Gabinete de Guerra, entre eles o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior do Exército israelense.