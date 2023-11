Sánchez diz a Netanyahu que terrorismo não pode ser combatido apenas com a força

Jerusalém (EFE).- O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, defendeu nesta quinta-feira, perante o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que a luta contra o terrorismo após os ataques do grupo islâmico Hamas não pode ser combatida apenas com a força, mas que um horizonte de paz e segurança deve ser oferecido.

Sánchez fez essa afirmação a Netanyahu, lembrando as décadas de experiência da Espanha na luta contra o terrorismo.

O premiê recebeu o chefe do governo espanhol e o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, em Jerusalém, por ocasião de sua viagem ao Oriente Médio.

Fontes do governo espanhol informaram que, como já havia dito anteriormente em outra reunião com o presidente israelense, Isaac Herzog, Sánchez condenou veementemente os ataques do Hamas de 7 de outubro, mas insistiu em uma resposta proporcional e em evitar o sofrimento da população civil palestina.

Após uma saudação inicial, Netanyahu convidou Sánchez e De Croo a assistirem a um vídeo com imagens desses ataques com várias cenas muito duras, de acordo com as mesmas fontes, para apoiar a narrativa que Israel tem defendido.

O primeiro-ministro expressou sua solidariedade ao povo israelense, mas, ao mesmo tempo, defendeu o fim do sofrimento da população palestina.

Sánchez afirmou a Netanyahu que o terrorismo não pode ser combatido apenas com o uso da força, momento em que lembrou a experiência da Espanha contra o terrorismo do grupo nacionalista basco ETA.

Para ele, é necessário ir além e, nesse sentido, ele enfatizou que um horizonte de paz deve ser oferecido tanto para Israel quanto para a Palestina.

Netanyahu respondeu que deve ser uma paz com os palestinos que realmente querem a paz, pois ele afirma que o problema básico ainda é que eles não aceitam a existência do Estado de Israel.

A coexistência dos dois estados, Israel e Palestina, é a solução que Sánchez disse ao primeiro-ministro israelense que deve ser alcançada.

Sánchez reiterou sua defesa da necessidade de convocar uma conferência de paz dentro de alguns meses a fim de avançar no sentido de alcançar essa solução. EFE