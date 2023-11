Total de mortos em Gaza se aproxima de 9.000, dos quais 3.648 menores de idade

Rafah (EFE).- O total de mortes em Gaza em consequência dos bombardeios de Israel subiu para quase 8.800, enquanto os feridos são mais de 22.200, segundo informou nesta quarta-feira Ashraf Al Qudra, porta-voz do Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo grupo islâmico Hamas.

Segundo Al Qudra, entre os falecidos há pelo menos 3.698 menores de idade e quase 2.300 mulheres, enquanto continuam os intensos ataques aéreos de Israel bem como sua operação terrestre na Faixa, imersa em uma grave crise humanitária devido ao bloqueio israelense que veta quase completamente a entrada de alimentos, água, combustível ou medicamentos.

Os militares israelenses afirmaram hoje que atacaram mais de 11 mil alvos do Hamas desde que começou a guerra contra as milícias palestinas, em 7 de Outubro, quando os milicianos do grupo islâmico realizaram um ataque surpresa contra Israel no qual mataram mais de 1.400 pessoas.

Por sua vez, em um dos bombardeios mais devastadores desde o início da guerra, as forças israelenses atacaram ontem o campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, onde mataram um comandante do Hamas e dezenas de milicianos.

Fontes hospitalares em Gaza garantiram à EFE que esses ataques causaram a morte de pelo menos 145 pessoas, muitas delas civis, em uma área densamente povoada.

Depois do ataque de ontem, hoje houve outro bombardeio em Jabalia que, segundo a imprensa local, destruiu uma dezena de edifícios e voltou a causar “dezenas de mortos e feridos”, muitos deles crianças e mulheres.

Aos massacres quase constantes da população de Gaza soma-se a falta de combustível e de recursos básicos nos hospitais, e como resultado 16 dos 35 centros médicos do enclave já não funcionam, segundo relatou hoje o Ministério da Saúde da Autoridade Nacional Palestina (ANP). EFE