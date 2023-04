Guterres denuncia ilegalidade da invasão à Ucrânia diante de Lavrov

Nações Unidas (EFE).- Em discurso durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU presidida pelo ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, o secretário-geral da entidade, António Guterres, denunciou nesta segunda-feira a ilegalidade da invasão da Ucrânia e os efeitos devastadores ocasionados.

“A invasão russa à Ucrânia, em violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, está causando um enorme sofrimento e devastação ao país e ao seu povo”, afirmou Guterres, ao mencionar que o conflito está agravando os problemas econômicos globais desencadeados pela pandemia de covid-19.

O chefe da ONU abriu um debate especial convocado pela Rússia aproveitando a sua presidência rotativa do Conselho de Segurança, no qual se espera que Lavrov acuse os Estados Unidos e os seus aliados e defender os seus pontos de vista sobre a Ucrânia.

O chanceler russo tem também agendada para hoje uma reunião bilateral com Guterres, em um momento em que a continuidade do Acordo do Mar Negro, que facilita a exportação de cereais ucranianos e tem sido uma das principais iniciativas da ONU no contexto da guerra, está em dúvida.

Na terça-feira, Lavrov presidirá outra reunião do Conselho de Segurança da ONU, desta vez dedicada ao conflito entre Israel e Palestina. EFE