Shakira é 1ª latino-americana homenageada como “Mulher do Ano” pela Billboard

Miami, 24 abr (EFE).- A cantora colombiana Shakira será homenageada pela Billboard como “Mulher do Ano” no primeiro evento “Mulheres latinas na música”, no dia 6 de maio, no Auditório Watsco, em Miami.

As também superestrelas Ana Gabriel, Emilia, Evaluna, Goyo e Thalia receberão prêmios especiais no evento de Billboard e Telemundo, que será transmitido no dia seguinte, 7 de maio.

Trata-se de um programa musical de duas horas, apresentado por Ivy Queen e Jacqueline Bracamontes, que visa celebrar artistas, empresárias e criativas latinas que trabalham proativamente para uma mudança positiva no sentido de trazer inclusão e paridade de gênero à indústria musical.

“Shakira é a mulher definitiva na música. Graças a ela, as latinas em todo o mundo se empoderaram para escrever e interpretar músicas profundamente pessoais”, disse Leila Cobo, diretora de conteúdo da Billboard e também de ascendência colombiana.

“Ela criou um movimento por si própria e permanece hoje mais relevante do que nunca, com graça, uma profunda tradição de retribuição e enorme talento. Ela é a definição de uma mulher na música”, acrescentou Cobo, em comunicado da Billboard.

Shakira será homenageada pelos seus feitos “extraordinários” na música, como se tornar a primeira mulher a alcançar o Top 10 da Billboard com “Shakira: BZRP Music Sessions #53”.

Essa faixa produzida, pelo argentino Bizarrap, também fez história como a faixa latina mais tocada em 24 horas na história do Spotify e a faixa latina mais vista no YouTube em 24 horas, com mais de 63 milhões de visualizações, e quebrou 14 recordes do Guinness.

A colombiana, que passou por um período turbulento na vida pessoal devido à separação do jogador de futebol espanhol Gerard Piqué e à mudança de Barcelona para Miami com os dois filhos, vendeu mais de 95 milhões de álbuns em todo o mundo, o que a torna a artista latina mais vendida de todos os tempos.

O seu sucesso mundial como artista “crossover” (com entrada no mercado em inglês) abriu as portas para outros artistas latinos entrarem nos mercados internacionais.

Shakira é a artista latina mais vista e uma das dez artistas mais vistas de todos os tempos no YouTube, com mais de 20 bilhões de visualizações acumuladas, e a artista latina mais tocada de todos os tempos no Spotify.

Além dos seus feitos na indústria, aos 18 anos, Shakira criou a Fundação Pies Descalzos, que construiu e adaptou nove escolas públicas em Cartagena, Barranquilla, Guajira e Quibdó, com seis em construção.

A fundação arrecadou mais de US$ 40 milhões desde sua criação e impactou mais de 150 mil crianças e quase 900 mil famílias. EFE