Rei da Espanha defende integridade territorial da Ucrânia na presença de Lula

Madri, 26 abr (EFE).- O rei da Espanha, Felipe VI, elogiou nesta quarta-feira a defesa da paz expressada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao mesmo tempo em que reivindicou a soberania nacional e a integridade territorial da Ucrânia contra a agressão “injustificável” da Rússia como fundamento para alcançar uma paz “duradoura”.

Felipe VI se pronunciou nesses termos no início de um almoço oferecido junto com a rainha Letizia no Palácio Real de Madri a Lula, por ocasião de sua visita oficial à Espanha.

“Sempre apreciei sua franqueza e força, assim como sua vocação e empenho em contribuir para a grandeza do Brasil”, declarou o monarca espanhol no início do seu discurso.

Logo em seguida, referiu-se à guerra na Ucrânia, sobre a qual o presidente brasileiro propôs a criação de um fórum de países para promover a paz, em vez de se concentrar em continuar armando os ucranianos, como fazem a União Europeia (UE) e os Estados Unidos.

“Valorizamos ainda mais a tradicional defesa que o Brasil sempre fez da paz”, frisou o rei na presença do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez.

No entanto, o monarca acrescentou: “Para que esta seja duradoura, deve ser baseada no respeito ao direito internacional e aos seus princípios mais valiosos, os da soberania nacional e da integridade territorial. Por esta razão, a Espanha rechaçou firme e consistentemente a agressão injustificável da Rússia em todos os fóruns internacionais”.

Em um pronunciamento à imprensa com Sánchez antes de se encontrar com o rei, Lula afirmou que não cabe a ele dizer se a Crimeia e o Donbass, regiões ocupadas pela Rússia, são território ucraniano ou não.

Em todo caso, salientou que compartilha com Espanha “a determinação de defender os valores democráticos e os direitos humanos”.

“São relações intensas, amplas e ricas, que se assentam sobre uma identidade histórica e cultural compartilhada”, comentou o rei, para quem o Brasil, além de ser um país amigo, é um parceiro “confiável” para receber o investimento de empresas espanholas.

Felipe VI também aproveitou a ocasião para lamentar a tentativa de ocupação das sedes dos Três Poderes em Brasília, que ocorreu uma semana após a posse de Lula.

Segundo o rei espanhol, “a resposta firme e inequívoca de toda a sociedade e instituições brasileiras foi reconfortante” e “um sinal da saúde da democracia no Brasil”.

Ao fazer mais elogios a Lula, parabenizou o brasileiro por ter colocado entre suas prioridades a preservação da Amazônia para garantir a proteção das populações indígenas e combater o desmatamento.

“E o Brasil está dando sinais de um compromisso renovado e firme nessa área”, aplaudiu o monarca, que se reuniu com Lula pouco antes do almoço.

Por fim, Felipe VI manifestou seu desejo de que o acordo comercial entre a UE e o Mercosul possa ser assinado no próximo semestre, coincidindo com a presidência espanhola do bloco europeu. EFE