Sánchez recebe Lula em Madri para abordar relação bilateral e paz na Ucrânia

Madri (EFE).- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido nesta quarta-feira em Madri pelo chefe do governo da Espanha, Pedro Sánchez, para um encontro no qual pretendem aprofundar a cooperação bilateral e trocar pontos de vista sobre como buscar a paz na Ucrânia.

Lula chegou ontem à capital espanhola, para sua primeira visita ao país em seu terceiro mandato, logo após ter saído de Lisboa, onde fez mais uma visita oficial.

Sánchez recebeu o brasileiro no Palácio da Moncloa, sede do Executivo espanhol, e ambos se cumprimentaram e posaram para os fotógrafos antes de entrar na sala onde ocorreu o encontro com vários de seus respectivos ministros.

O governo espanhol pretende que esta visita de Lula sirva para recuperar o nível de cooperação entre Espanha e Brasil que desacelerou durante o período de Jair Bolsonaro como presidente.

Outra certeza na pauta da reunião é a guerra na Ucrânia, depois de Lula ter reiterado em Portugal seu compromisso com um diálogo de paz, opinando que o conflito não pode continuar indefinidamente e insistindo na criação de uma mesa com países que garantam confiança para alcançar essa paz.

Algo no que insistiu na terça-feira durante sua participação em um fórum empresarial em Madri e que foi o primeiro ato da sua visita à Espanha.

Por sua vez, o governo espanhol defende que qualquer negociação de paz passe pela visão da Ucrânia a respeito, por sua posição como país atacado.

A estabilidade econômica e financeira internacional (o Brasil assumirá a presidência do G20 em 2024), os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, as relações da União Europeia com a América Latina e a prioridade que a Espanha pretende dar a elas durante seus seis meses de presidência da UE são outras das questões que as duas delegações irão abordar. EFE