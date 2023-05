Choigu diz que estão sendo tomadas medidas para aumentar produção de armas

Moscou (EFE).- O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Choigu, garantiu nesta terça-feira que as autoridades estão tomando medidas para aumentar a produção de armas para atender às necessidades das tropas que combatem na Ucrânia.

“As ações das tropas com parte da operação militar especial dependem em grande parte da reposição oportuna dos estoques de armas”, reconheceu Choigu durante uma reunião com a liderança militar russa.

O ministro indicou que o governo encarregou a indústria militar de aumentar o ritmo de produção de armas e seus volumes “em um curto espaço de tempo”.

“Serão tomadas as medidas operacionais necessárias”, disse.

Em particular, Choigu enfatizou a necessidade de dobrar a produção de mísseis de alta precisão.

“Agora é necessário dobrar a produção de armas de alta precisão o mais rápido possível”, enfatizou.

Ao mesmo tempo, Choigu afirmou que as Forças Armadas já contam com “munições suficientes” para combater “de forma eficaz” o inimigo.

“Em geral, a indústria militar cobre as necessidades do Exército e da Marinha”, afirmou.

No entanto, acrescentou, é necessário detetar atempadamente os riscos de incumprimento dos contratos por parte de algumas empresas, a fim de tomar as medidas adequadas.

As declarações do ministro da Defesa acontecem em meio a críticas de seu departamento pela escassez de armas e munições sofridas pelas forças russas na Ucrânia.

Em particular, foi denunciado por meses pelo chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, cujos combatentes estão participando da principal batalha que está sendo travada entre as forças russas e ucranianas em Bakhmut.

“A escassez de munição continua e piora”, lamentou Prigozhin, ontem, em outra mensagem. EFE