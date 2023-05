Após ataque ao Kremlin, Medvedev pede “eliminação” de Zelensky

Moscou (EFE) – O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, pediu nesta quarta-feira a “eliminação física” do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, um dia após o ataque com drones ao Kremlin.

“Depois do ataque terrorista, não há outra opção a não ser a eliminação física de Zelensky e sua panelinha”, declarou Medvedev em seu canal no Telegram.

De acordo com o ex-presidente russo, conhecido por suas declarações bruscas e desbocadas, “Zelensky não é necessário nem mesmo para assinar a rendição incondicional”.

“Como se sabe, Hitler também não a assinou”, afirmou.

Medvedev acrescentou que “sempre haverá alguém para ocupar seu lugar no estilo do presidente e almirante (Karl) Dönitz”, que herdou a liderança do Terceiro Reich e assinou a rendição da Alemanha na Segunda Guerra Mundial.

A Rússia acusou hoje a Ucrânia de atacar o Kremlin com drones na noite de terça-feira, em uma tentativa de assassinar o presidente russo Vladimir Putin.

De acordo com a presidência russa, “dois drones foram direcionados para o Kremlin e como resultado de ações oportunas tomadas pelos militares e serviços especiais usando sistemas de guerra radioeletrônicos, os dispositivos foram desativados”.

Os drones e seus fragmentos, no entanto, caíram no complexo do Kremlin, não causando vítimas ou danos materiais, afirmou.

O Kremlin considerou “essas ações como um ataque terrorista planejado e um atentado contra a vida do presidente da Federação Russa, realizado às vésperas do Dia da Vitória e da parada militar de 9 de maio”. EFE