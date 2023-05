Em reunião com Lula, premiê britânico promete R$ 500 mi para Fundo Amazônia

Londres (EFE) – O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, recebeu nesta sexta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Londres para debater a relação comercial com o Brasil e anunciou no início do encontro uma doação equivalente a R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia.

Os dois “concordaram com a importância de trabalhar juntos para remover barreiras comerciais e impulsionar investimentos”, declarou um porta-voz de Downing Street, o escritório oficial do chefe do governo britânico, após o encontro.

Antes da coroação de Charles III no sábado, que contará com a presença de dezenas de líderes mundiais, Sunak e Lula destacaram durante a reunião o “grande potencial” da relação bilateral entre os dois países, especialmente em áreas como “saúde, pesquisa e desenvolvimento e tecnologia”.

O primeiro-ministro britânico elogiou a “liderança” de Lula no campo das mudanças climáticas e destacou que o Reino Unido contribuirá com 80 milhões de libras (R$ 500 milhões) para o Fundo Amazônia.

Sobre a guerra na Ucrânia, Sunak e Lula “concordaram que a invasão russa é inaceitável, assim como a morte de civis inocentes”, segundo Downing Street.

“A paz é do interesse de todos”, concluíram Sunak e Lula, de acordo com o porta-voz do primeiro-ministro britânico.

Os dois governantes concordaram em manter contato regular e se encontrar novamente este mês na cúpula do G7 no Japão e na cúpula do G20, que será realizada no Brasil em 2024. EFE