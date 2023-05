Messi pede desculpas aos companheiros e PSG pela viagem à Arábia Saudita

Paris (EFE).- Lionel Messi postou, nesta sexta-feira, um vídeo nas redes sociais para se desculpar com seu clube, o Paris Saint-Germain, e com seus companheiros por ter viajado na última segunda para a Arábia Saudita sem permissão, um dia após a derrota para o Lorient pelo Campeonato Francês.

“Queria fazer esse vídeo por tudo que está acontecendo. Antes de tudo, obviamente peço desculpas aos meus companheiros, ao clube, e sinceramente pensei que íamos ter um tempo livre depois do jogo, como foi o caso durante nas semanas anteriores”, disse Messi em um pequeno vídeo postado no Instagram, onde tem quase 460 milhões de seguidores.

De paletó escuro e camisa clara, o atacante argentino se desculpou dizendo que a viagem promocional à Arábia Saudita já havia sido adiada em outras ocasiões.

“Peço desculpas pelo que fiz e estou esperando o que o clube decidir”, concluiu.

Segundo a imprensa francesa, Messi foi afastado do time e suspenso por duas semanas por ter ido à Arábia Saudita para cumprir compromissos publicitários privados – promover o país do Golfo como destino turístico – quando deveria ter treinado com o restante da equipe.

A única fonte do PSG que confirmou publicamente a sanção foi o técnico do time, Christophe Galtier, que não deu mais detalhes sobre a natureza da punição. EFE