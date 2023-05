Rússia intensifica esforços para tomar Bakhmut até o Dia da Vitória, diz Kiev

Kiev (EFE).- A Rússia está fazendo todo o possível para obter o controle total da cidade de Bakhmut antes da próxima terça-feira, 9 de maio, quando Moscou celebra a vitória soviética sobre os nazistas, disse nesta sexta-feira a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar.

“O inimigo está tentando com todas as suas forças tomar o controle de Bakhmut antes de 9 de maio”, escreveu Maliar em seu canal no Telegram.