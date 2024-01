Ancelotti exalta renovação com Real, mas agradece interesse da CBF: “Honrado”

Madri (EFE).- O italiano Carlo Ancelotti expressou sua felicidade por ter renovado o contrato com o Real Madrid por mais dois anos, até 20 de junho de 2026, e agradeceu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo interesse em contratá-lo.

“Estou muito feliz com a renovação, foi bem simples. Foi um acordo entre nós dois, sem nenhum problema ou dúvida. Foi um acordo rápido e estou muito feliz por continuar por mais dois anos como técnico do Real Madrid”, disse em entrevista coletiva.

“É a minha última vez no banco, não sei se será nesse ano, mas confirmo que é meu último banco. Não sei quando termina, pode ser em 2026 ou depois disso. Isso dependerá do sucesso que tivermos. Quero ser técnico até esse ano e, espero, até 2028, porque gosto de Madri e quero ficar aqui.

Ancelotti falou sobre a CBF e, especialmente sobre Ednaldo Rodrigues, que quando era presidente demonstrou interesse no técnico italiano.

“Todo mundo sabe, é a realidade, o Real Madrid sabe que eu tive contato com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e agradeço a ele pelo carinho e interesse para que eu treinasse a seleção brasileira”, explicou.

“Ele me fez sentir orgulhoso e honrado, mas tudo estava pendente da situação com o Real Madrid. Isso ficou claro para todos. Nos últimos meses ele deixou de ser presidente, mas eu tive contato com ele e quero agradecer o carinho. No final, foi como eu queria, ficar aqui”, confessou.

O italiano ainda brincou com a possibilidade de ser técnico do Brasil a partir de 2026.

“Eu posso pensar nisso, pensar em ser técnico do Brasil é uma grande ilusão, mas não sei se eles vão me querer em 2026. Não sei se eles estão felizes com minha decisão”, comentou.

O técnico agradeceu ao Real Madrid pela confiança em seu trabalho e elogiou o presidente, Florentino Pérez, que decidiu não esperar até o final da temporada para avaliar os títulos conquistados e apresentou a renovação antes do final de 2023.

“Para mim, o fato de o clube querer dar continuidade ao meu trabalho é valioso. Essa história que ocorreu no meio não é tão importante porque eu sempre disse que não tinha pressa em renovar. O contrato terminava em 30 de junho e o clube optou por fazê-lo agora porque provavelmente está satisfeito com o trabalho que estamos fazendo juntos e quer continuar. Isso me deixa muito feliz. Não sei se é um sucesso, porque o sucesso aqui é ganhar todos os jogos”, declarou. EFE