Biden afirma que Otan está “mais forte do que nunca” após adesão da Finlândia

Washington (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou nesta terça-feira a incorporação da Finlândia à Otan e considerou que a organização está hoje “mais forte do que nunca” e também “mais unida do que nunca”, apesar da tentativa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de “dividi-la” com a invasão da Ucrânia.

Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden expressou seu desejo de que a Suécia também conclua seu processo de entrada na Otan e encorajou Turquia e Hungria a também concluírem os seus para entrar na aliança “sem demora”.

A Finlândia tornou-se nesta terça-feira o 31º membro de pleno direito da Otan após concluir o processo de ingresso solicitado na sequência da invasão russa na Ucrânia, o que implica que o país está agora coberto pelo artigo 5º sobre defesa coletiva da Aliança.

A Finlândia e a Suécia pediram para aderir à Otan em maio de 2022, embora apenas a primeira tenha já concluído o processo de ratificação, o mais rápido da história da organização, como recordou Biden.

O presidente dos EUA disse ainda que, quando Putin lançou sua “agressão brutal” contra o povo da Ucrânia, “pensou que poderia dividir a Europa e a Otan”, mas “ele estava errado”.

“Estamos mais unidos do que nunca e, juntos e fortalecidos com o nosso novo aliado, a Finlândia, continuaremos a preservar a segurança transatlântica e a defender cada centímetro do território da Otan”, ressaltou. EFE