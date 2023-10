Fórum Latino-Americano de Economia Verde começa com apelo em prol da sustentabilidade

São Paulo (EFE).- A primeira edição do Fórum Econômico Latino-Americano, organizado pela agência de notícias EFE em São Paulo, começou nesta quinta-feira com o objetivo de debater e propor soluções para a crise climática que o planeta enfrenta.

“A humanidade está vivendo com enorme angústia as consequências catastróficas da exploração de nossas florestas e das emissões desenfreadas de gases de efeito estufa (…) e todos nós somos obrigados a buscar alternativas”, disse Gabriela Cañas, presidente da Agência EFE, na abertura do fórum.

Cañas enfatizou que “a história recente do Brasil está intimamente” ligada ao meio ambiente, lembrando a Eco-92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento), que segundo ela “foi um marco”, pois representou “o início de um grande movimento global” em prol do planeta.

O diretor de Gestão Corporativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Floriano Pesaro, em seu discurso, pediu a promoção de um crescimento econômico que combine responsabilidade ambiental e social e, no caso do Brasil, com estratégias para “manter a Amazônia em pé”.

Além disso, ele ressaltou que “são as pessoas mais pobres que sentem os efeitos das mudanças climáticas”.

O evento é composto por cinco painéis nos quais serão discutidas energias renováveis, descarbonização, gestão de resíduos e recursos hídricos, segurança alimentar em tempos de crise climática e empoderamento econômico de comunidades rurais, entre outros temas.

Representantes de agências governamentais, instituições internacionais, empresas, especialistas de centros de pesquisa e representantes da sociedade civil apresentarão uma série de perspectivas sobre como conduzir a transição para uma economia sustentável.

Entre os palestrantes estará o uruguaio Mario Lubetkin, subdiretor geral e representante para a América Latina e o Caribe da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), que vai participar por videoconferência para apresentar sua visão sobre a segurança alimentar diante da crise climática.

Também estará presente o ex-ministro do Meio Ambiente do Peru, Manuel Pulgar-Vidal, líder da Prática Global de Clima e Energia do WWF Internacional, que falará no painel dedicado a fontes de energia renováveis e descarbonização.

Instituições como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Banco Mundial, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA) também estarão representadas em alto nível.

O I Fórum Latino-Americano de Economia Verde está sendo realizado nesta quinta-feira no Teatro Vivo, em São Paulo, e é patrocinado por ApexBrasil e AkzoNobel, com o apoio da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil e da Iberia.