Nível de fraudes ambientais é extremamente preocupante, alerta presidente da EFE

São Paulo, 19 out (EFE).- A presidente da agência de notícias EFE, Gabriela Cañas, alertou nesta quinta-feira sobre o nível “extremamente preocupante” de notícias falsas a respeito do meio ambiente, ao participar da abertura da primeira edição do Fórum Latino-Americano de Economia Verde, organizado pela EFE em São Paulo.

“O negacionismo é um movimento poderoso por trás do qual se escondem muitos interesses, fundamentalmente econômicos”, disse Cañas.

Ela destacou que o debate sobre sustentabilidade e transição energética é “muito relevante” porque “a Terra está gritando para nós sobre o resultado de nosso desenvolvimento insustentável” e indicou que a melhora da qualidade de vida das pessoas não pode ser equivalente ao “desenvolvimento desenfreado que prejudica, sobretudo, os mais desfavorecidos”.

Cañas enfatizou que “a história recente do Brasil está intimamente” ligada ao meio ambiente, lembrando a Eco-92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento), que segundo ela “foi um marco”, pois representou “o início de um grande movimento global” em prol do planeta.

“E tenho certeza de que a Cúpula do Clima a ser realizada em 2025 (em Belém) será um sucesso”, afirmou, citando a COP30.

Nesse contexto, ela disse que a EFE também foi pioneira em dar atenção à questão ambiental com a plataforma EFEVerde, criada em 2009.

“O que começou como uma batalha quase solitária atualmente é uma constante na imprensa em todo o mundo”, afirmou.

Cañas também citou a relevância do serviço EFE Verifica para “dizer a verdade e conscientizar os cidadãos sobre o problema” da desinformação.

“Todos nós somos obrigados a buscar saídas urgentes, a rastrear todas as alternativas possíveis para manter a atividade humana e, portanto, a economia, recuperando a saúde do planeta que nos hospeda”, acrescentou.

O I Fórum Latino-Americano de Economia Verde está sendo realizado nesta quinta-feira no Teatro Vivo, em São Paulo, e é patrocinado por ApexBrasil e AkzoNobel, com o apoio da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil e da Iberia.