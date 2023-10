Teresa Ribera expressa compromisso de Espanha e UE com agenda verde na América Latina

São Paulo, 19 out (EFE) – A vice-presidente do Governo e ministra da Transição Ecológica da Espanha, Teresa Ribera, expressou nesta quinta-feira o compromisso do país e da União Europeia (UE) com uma visão de “progresso” para a América Latina que combine desenvolvimento com respeito ao meio ambiente.

Ribera pediu uma “transformação” do modelo de desenvolvimento em um continente megadiverso e desigual como a América Latina, durante uma mensagem gravada transmitida no I Fórum Latino-Americano de Economia Verde, organizado pela agência de notícias EFE em São Paulo.

A vice-presidente afirmou que a agenda urbana da região pode ser promovida “de forma compatível com os limites ambientais”, por meio de edifícios inteligentes, espaços verdes e sistemas de mobilidade que “garantam a qualidade do ar que respiramos”.

Para que essa transformação ocorra, Ribera disse que é necessário um “melhor uso dos recursos” por parte dos governos e do setor bancário, ao qual a ministra atribuiu um “papel crucial”.

“Os bancos privados (são) cada vez mais questionados do ponto de vista da solvência, se não levam em conta esse tipo de risco ou a possibilidade de gerar retornos estáveis sobre os investimentos”, declarou.

Ribera também lembrou os compromissos de financiamento ambiental e o “entendimento estratégico” acordado durante a recente cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

O I Fórum Latino-Americano de Economia Verde está sendo realizado nesta quinta-feira no Teatro Vivo, em São Paulo, e é patrocinado por ApexBrasil e AkzoNobel, com o apoio da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil e da Iberia.