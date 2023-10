Lula classifica Hamas como terrorista e afirma que reação de Israel é “insana”

Brasília, (EFE).- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou nesta sexta-feira como “terrorismo” os ataques do grupo fundamentalista islâmico Hamas contra Israel, mas também teceu críticas à reação “insana” do governo de Benjamin Netanyahu, que desde então responde com incessantes bombardeios contra a Faixa de Gaza.

Lula, que segue se recuperando de uma cirurgia no quadril, falou por videoconferência em um evento comemorativo dos 20 anos do Bolsa Família.

Neste contexto, expressou sua “solidariedade às crianças que já morreram na guerra entre Rússia e Ucrânia e que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel”.

Lula comentou ainda que “não é possível tanta irracionalidade” e que “as pessoas façam uma guerra tendo em conta que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças”.

“Fico lembrando que 1,5 mil crianças já morreram na Faixa de Gaza, 1,5 mil crianças que não pediram para o Hamas fazer um ato de loucura que fez, de terrorismo, atacando Israel. Mas também não pediram que Israel reagisse de forma insana e matasse eles”, lamentou.

O governo brasileiro condenou desde o início a agressão contra Israel no dia 7, mas também desde então vem instando o Estado judeu a parar com os bombardeios contra a Faixa de Gaza.

Além disso, o Brasil exige a abertura de um corredor humanitário para que os civis possam ser evacuados da zona de conflito e, ao mesmo tempo, a ajuda humanitária possa entrar nos territórios palestinos.