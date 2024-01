Ataques israelenses na Faixa de Gaza mataram ao menos 142 palestinos nas últimas horas

Jerusalém (EFE).- Os bombardeios de Israel contra a Faixa de Gaza mataram pelo menos 142 palestinos e deixaram outros 278 feridos nas últimas horas, informou nesta sexta-feira o Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo grupo islâmico Hamas.

Entrando no 105º dia da ofensiva israelense no enclave, “a ocupação israelense cometeu 12 massacres a famílias na Faixa de Gaza, deixando 142 mortos e 278 feridos nas últimas 24 horas”, de acordo com a pasta. Desde o início da guerra, em 7 de outubro, o número total de mortos no enclave subiu para 24.762, enquanto o de feridos supera 62.100.

As autoridades de saúde denunciaram que “várias pessoas ainda estão sob os escombros” ou deitadas nas estradas, “e as ambulâncias e equipes de resgate não conseguem chegar até elas”. A estimativa é que 8.000 dos desaparecidos estejam mortos.

De acordo com a agência de notícias oficial palestina “Wafa”, entre outros ataques, as forças aéreas bombardearam nesta sexta-feira um apartamento residencial perto do complexo médico do Hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza, matando cerca de 12 pessoas.

Ao mesmo tempo, “navios de guerra da ocupação (israelense) atacaram a costa da Cidade de Gaza e áreas no norte” do enclave, uma área também visada por aeronaves e artilharia, incluindo a cidade e o campo de refugiados de Jabalia.

Dias atrás, Israel informou que havia concluído o desmantelamento da infraestrutura das milícias palestinas no norte, desmobilizando algumas de suas tropas e entrando em uma nova fase da ofensiva, na qual pretende reduzir sua intensidade, mas os confrontos continuam no norte porque ainda há focos de resistência.

Ao mesmo tempo, as tropas israelenses continuam sua ofensiva no sul da Faixa de Gaza e na cidade de Khan Younis, onde um ataque matou oito pessoas em uma casa no oeste da cidade, e “a área continua sendo submetida a violentos bombardeios de artilharia”.

Tanques e veículos militares também invadiram a área em torno do Hospital Naser nas últimas horas, e o Exército “bombardeou as proximidades do Hospital Al Amal do Crescente Vermelho Palestino em Khan Younis”, onde casas residenciais também foram explodidas, noticiou “Wafa”. A cidade de Deir Balah, no centro do enclave, também foi bombardeada. EFE