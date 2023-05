Madrid (EFE).- La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) ha advertido de que la celiaquía no siempre provoca síntomas digestivos y puede confundirse con otras enfermedades, por lo que pide a los profesionales sanitarios que tomen conciencia sobre la importancia de diagnosticarla correctamente.



En un comunicado, con motivo del Día Internacional del Celíaco, que se celebra este viernes 5 de mayo, el representante de la Federación, Francesc Casellas Jordá, ha alertado de “la gran variabilidad de síntomas” de esta enfermedad.



El retraso en el crecimiento de los niños, anemia, problemas en el embarazo o dermatitis son algunos de los síntomas no digestivos que puede provocar la celiaquía, que se suman a otros más reconocibles como pérdida de peso, mala digestión o lesiones recurrentes en los tejidos bucales.



El doctor Casellas ha pedido a todos los especialistas que tengan más presente el diagnóstico de esta “enfermedad silenciosa” para no retrasar los tratamientos de los pacientes.

Pruebas de detección de celiaquía

Ante la sospecha de padecer celiaquía, la FEAD recuerda la importancia de someterse a las pruebas de detección antes de excluir el gluten de la dieta, ya que lo contrario puede provocar un diagnóstico erróneo y otros problemas de salud.



“No solo se está siguiendo una dieta mal indicada, desequilibrada y poco saludable, sino que excluir el gluten de la dieta se ha relacionado con ciertos factores de riesgo cardiovasculares”, asevera Casellas.



Además de recordar que ser celíaco no es un estilo de vida, pide una mayor sensibilidad acerca de esta enfermedad a nivel institucional, “mejorando el etiquetado de los alimentos para celíacos y facilitando las ayudas para estos pacientes”.



La celiaquía es una enfermedad inmune provocada por una reacción anormal en el intestino ante el contacto con el gluten (una proteína presente algunas harinas como el trigo o la cebada).