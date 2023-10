Lara Malvesí |



Barcelona (EFE).- La menopausia precoz provoca que muchas mujeres pasen por la menopausia antes de ser madres, un orden inverso al natural que las lleva a vivir un proceso marcado por una escasa información y seguimiento específico y que a menudo se resuelve mediante la donación de óvulos.



Se desconoce la cifra concreta de mujeres con menopausia precoz, un asunto infradiagnosticado, según han explicado varios ginecólogos a EFE, pero se calcula que la frecuencia de este climaterio temprano es de 1 de cada 1.000 en mujeres menores de 30 años y de 1 de cada 100 antes de los 40 años.

El caso de Ana, menopausia precoz y maternidad

Entre ellas está Ana, una mujer de Barcelona que empezó a sufrir sofocos y darse cuenta de que la regla empezaba a espaciarse hasta que a los 27 ya sólo le venía la menstruación “cada dos o tres meses”, ha contado en una entrevista a EFE.



En el momento en que le diagnosticaron la insuficiencia ovárica precoz reconoce que lo primero que pensó y le preocupó es si eso significaba que tenía que renunciar a la posibilidad de ser madre.

“Se me vino el mundo encima, no sabía qué hacer. Si quería tener un hijo sin tratamiento lo tenía que tener ya, pero yo apenas llevaba dos años con mi pareja y ni siquiera vivíamos en la misma ciudad”, relata la mujer mientras da el pecho a Martín, su hijo de seis meses, que ha tenido con ovodonación tres años más tarde.



“En su momento me plantearon congelar óvulos y pasar por seis o siete intentos para tener el hijo con mis genes. Pero yo elegí no pasar por esa tortura. En su día ya hice el ‘duelo’, por así decirlo, y cuando me quedé embarazada con donación de óvulos ya asumí cómo eran las cosas y al segundo intento ya conseguí el embarazo”, añade.

Falta de información

Apunta que muchas mujeres pasan por el proceso de desgaste de intentar una y otra vez fecundaciones in vitro con escasas posibilidades, con la “tortura mental y física” que ello conlleva, pero que en su caso no se obsesionó con “los genes”.



Destaca la falta de información que existe en los centros médicos sobre la menopausia precoz y también en la población en general, que a menudo resta importancia a las patología relacionadas con la salud femenina y las reduce a “cosas normales de mujeres”, señala.

“Ahora estoy luchando porque me sigan evaluando, me hagan una densitometría ósea, en definitiva, que sigan controlando mi caso”, explica Ana, que pide a los médicos más investigación y “cuidados” para pacientes como ella, “sobre todo en lo que tiene que ver con la salud mental”, recalca, tras explicar que sufrió una fuerte depresión tras conocer su menopausia temprana.



Desde la consulta médica, María Pancorbo, ginecóloga en el hospital universitario Vall d’Hebrón, ha explicado a EFE que es importante que las mujeres que tengan irregularidades en la menstruación acudan a comprobar qué ocurre pues la menopausia temprana y el fallo ovárico precoz más allá de la afectación sobre la maternidad también puede conllevar mayores riesgos de patologías, sobre todo cardiovasculares.



“Es importante poner énfasis en su detección y visibilización pues se calcula que se diagnostica con un retraso de una media de cuatro años desde que aparece”, apunta.



Asimismo, explica que no hay una causa clara del adelanto del climaterio, pues aunque en un 10 % de las ocasiones es genético, en el 90 % “no tenemos ninguna causa, no sabemos qué ocurre, es idiopático”.

Una madre amamanta a su bebé. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Pero, ¿está aumentado la menopausia precoz?

Tanto Pancorbo como el ginecólogo y profesor de Ciencias de la Salud de la Universidad Abierta de Cataluña​ (UOC), Cristian de Guirior explican que no hay de un tiempo para acá una mayor incidencia de este climaterio temprano en las mujeres, pero sí se diagnostica ahora más que antes porque las mujeres están más alerta sobre que algo pasa y acuden al médico.



Sobre si el cambio climático, el estrés, o el modo de vida actual podrían afectar en las mujeres y su menopausia, como sugieren algunos primeros estudios, apuntan que aunque existen investigaciones en marcha, es pronto para darles relevancia científica.



Por otro lado, Guirior, también especialista del centro Women’s Corachan, señala que no son sólo las mujeres con menopausia precoz las que viven antes la maternidad que el climaterio, pues el retraso en la edad de la madre en España provoca en cada vez más casos que los embarazos se produzcan cuando ya han empezado los sofocos.

Personal técnico trabaja con espermatozoides en un laboratorio de fertilidad. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

La edad media de la maternidad se va retrasando

“La edad de la maternidad se va retrasando, sobre todo en España, donde hay una media de 36 años (32 para el primer hijo)”, apunta el ginecólogo, quien señala que en el momento de la menopausia sigue habiendo deseos por muchas mujeres de intentar el embarazo, a menudo con la ayuda de los procesos in vitro o de donación de gametos.



Otro gran grupo de mujeres que tienen que acudir a la ovodonación, además de las mujeres con fallo ovárico o las mujeres que afrontan la maternidad con más edad, son las que pasan un tratamiento de quimioterapia o una cirugía ovárica, que puede adelantar también el climaterio.



“En todos esos casos, el tratamiento que se indica es una fecundación in vitro con óvulos de donante”, ha explicado a EFE Borja Marquès, director de una clínica de fertilidad en Barcelona.



“La menopausia no es un impedimento para ser madre a día de hoy gracias a los tratamientos disponibles y la generosidad de las donantes de óvulos”, recuerda sobre esta técnica que despierta recelos en países de nuestro entorno pero está totalmente asentada en España.



Según el registro nacional de actividad de las clínicas de fertilidad y otros centros médicos, en España nacen alrededor de 10.000 bebés al año gracias a las técnicas de reproducción asistida con donación de gametos (incluye óvulos y/o espermatozoides).