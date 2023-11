Bilbao (EFE).- La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha afirmado que la media de espera para una intervención quirúrgica en el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza es, a fecha de hoy, de 61,9 días.

En una conferencia-coloquio organizada por el ‘Forum Europa. Tribuna Euskadi’, Sagardui ha destacado que el decreto de garantías del Ejecutivo autónomo establece que las demoras deben situarse por debajo de 60 días.

“Casi estamos”, ha enfatizado.

Los datos oficiales del departamento de Salud también indican que 15 personas superan la fecha tope de espera en cirugías cardíacas -fijada en 90 días- y otras 27 la demora prevista en cirugía oncológica, establecida en 30 días.

En ambos casos la espera se debe a condicionantes personales que no recomiendan la operación, ha puntualizado.

Ha remarcado que estas listas de espera son todavía consecuencia de los atrasos acumulados en la pandemia de Covid-19.

Sagardui ha afirmado que estos datos demuestran que Osakidetza “funciona bien”, frente “a quienes hablan de recortes, privatizaciones y desmantalemiento del sistema”.

Ha asegurado que esas críticas “no aportan datos” que lo demuestren y “únicamente quieren desgastar el Gobierno”.

Faltan profesionales

Ha reconocido , sin embargo, que “existen retos” como la falta de profesionales, principalmente en Atención Primaria y Pediatría.

Esta situación “no se debe a una falta de planificación del Gobierno Vasco, sino del Gobierno español”, ha mantenido.

“El Estado no previó el relevo generacional, ni incrementó las plazas MIR y por eso hoy vivimos ese escenario, que también es común en España y en Europa: no hay profesionales suficientes, y no se debe ni a una falta de voluntad, ni a la falta de presupuesto”, ha argumentado.

Ha resaltado que su departamento “está dispuesto a contratar a todo profesional capacitado que quiera trabajar con nosotros”.

Sobre este asunto ha afirmado que la consejería vasca ha propuesto medidas al ministerio de Sanidad, no atendidas de momento, para “ayudar a unos resultados a corto plazo, y también a largo”.

Entre estas medidas se encuentran la posibilidad de cubrir plazas MIR no adjudicadas en la convocatoria oficial o mantener las unidades docentes “abiertas” por si queda alguna vacante en un momento dado.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, durante su intervención en una conferencia-coloquio organizada por el ‘Forum Europa. Tribuna Euskadi’. EFE/Luis Tejido

Presupuesto 2024

Respecto al presupuesto previsto para Salud en las cuentas del Gobierno Vasco para 2024, Sagardui ha admitido que “siempre se quiere más”-

Ha precisado, sin embargo, que la cantidad asignada -4.896,6 millones de euros- “responde a las necesidades”.

Dicha partida supone un incremento del 5,3 % respecto al presente año.

Ha asegurado que permitirá una inversión de 2.229 euros por persona al año así como destinar 137 millones a infraestructuras.

También ha resaltado que el mayor reto de Osakidetza cara al futuro es incorporar el conocimiento y la investigación -a la que este año se ha destinado 27 millones de euros- para que los pacientes puedan acceder a las nuevas terapias y las nuevas tecnologías.

Otro reto es mantener la universalidad el servicio para que “nadie se quede atrás” así como la calidad asistencial.

Ha recordado, asimismo, que la salud, en general, es más que la asistencia que presta Osakidetza, que supondría solo un 20 %.

El resto viene determinado por la genética, las condiciones medioambientales y los hábitos de vida, circunstancias que “competen a todos”. EFE