Madrid (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido este jueves a las personas con alergia o intolerancia a la leche, almendra, soja y huevo de la venta de un producto de chocolate de la marca Toblerone que contiene estos ingredientes pese a no figurar en su etiquetado.



La Aesan ha detallado en un comunicado que estos ingredientes no declarados se encuentran en un producto de chocolate con leche con nougat (10 %) de miel y almendras de la marca Toblerone, de 100 gramos de peso y con código de barras número 7614500010013.



Además, se encuentra comercializado con las siguientes fechas de caducidad: 8/12/2024, 15/12/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 07/01/2025 y 24/01/2025.



La distribución inicial del producto se ha dado en todas las comunidades autónomas salvo en La Rioja, Ceuta y Melilla, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a estas comunidades o ciudades autónomas, ha informado la Aesan.



Como medida de precaución, la Aesan ha recomendado a las personas alérgicas o intolerantes a los ingredientes mencionados que se abstengan de consumir este producto.



Para el resto de la población este producto no comporta ningún riesgo.



Según la Aesan, ha sido la propia empresa la que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes para no poner a disposición de la población alimentos no seguros.