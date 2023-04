Un acusado niega que aprovechara el Alzheimer de su madre para quedarse con dinero

Valladolid, 24 abr (EFE).- Un hombre juzgado desde este lunes en Valladolid, para el que la Fiscalía demanda seis años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida, ha negado que se aprovechara del Alzheimer que padecía su madre para quedarse con unos 250.000 euros de la progenitora, quien falleció en 2020 a los 92 años.



El encausado, Ricardo R.F., al ser preguntado por el acusador público acerca de si retiró dinero en efectivo, cheques e hizo traspasos de dinero a su cuenta aprovechándose de la situación de déficit cognitivo de su madre, ha sostenido que no y ha argumentado que no le hacía falta, ya que él tenía su nómina.



Las acusaciones contra el procesado se centran en que en agosto de 2016 se constituyó una sociedad unipersonal con domicilio en una finca de La Cistérniga (Valladolid), con el objeto social de la agricultura, su producción y distribución, y la producción, elaboración comercialización de todo tipo de productos derivados de la uva.

Una sociedad con dos administradores solidarios, la madre del encausado y el procesado



La sociedad llegó a alcanzar una cifra final de más de diez millones de euros de capital social y el modelo de organización adoptado para su administración fue el de dos administradores solidarios, la madre del encausado y el procesado.



El fiscal considera que, con el paso de los años, la mujer empezó a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, llegando a modificarse su capacidad de obrar mediante sentencia de marzo de 2019, que declaró su inhabilidad total para su autogobierno y nombrando tutor a un hermano del encausado.



El ministerio público sostiene que, sin embargo, con anterioridad, la madre del acusado ya presentaba un deterioro cognitivo grave-profundo y que el procesado, aprovechando la situación de vulnerabilidad personal de su madre, realizó diferentes operaciones de disposición de dinero de la sociedad con el propósito de obtener un ilícito beneficio patrimonial propio.

El único dinero fue para pagar a los trabajadores y lo que pedía ella



“Yo el único dinero que he tocado es para pagar a los trabajadores y lo que me pedía mi madre”, ha recalcado el acusado, quien ha especificado que había empleados a los que les abonaban horas extra y vacaciones que no se cogían en metálico y que su progenitora le pedía que sacara dinero para ella, para sus gastos.



Ha concretado que su madre se encontraba bien de salud, hasta que en 2017 sufrió dos caídas con poco tiempo de diferencia, lo que originó que caminase con andador y que hablase sin fluidez.

Ella entendía todo, pero le costaba hablar



“Ella entendía todo, pero le costaba hablar” y conocía a todo el mundo, ha expresado el acusado.



Ha atribuido a la situación de nerviosismo en que se encontraba la mujer las respuestas que dio al médico forense en octubre de 2018, cuando al preguntarle por su edad dijo que tenía 10 años y acerca de cómo se llamaba su hija contestó con su propio nombre.

Estaba supernerviosa y pudo decir cualquier cosa



“Ella estaba supernerviosa y pudo decir cualquier cosa”, ha manifestado el encausado, quien ha expuesto que pidió al Juzgado si podía examinar a la mujer en su casa en lugar de en el Juzgado para evitar que se produjera ese estado de nerviosismo.



Además de la pena de prisión, el fiscal reclama el pago de una multa de 7.300 euros -doce meses a razón de veinte euros al día-, y el pago de indemnizaciones de 85.700 euros a la sociedad y de 164.000 euros a los herederos de su madre.

Está programado que la vista oral se desarrolle también durante mañana martes y el miércoles.