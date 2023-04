Obama viajará a Barcelona el viernes para asistir al concierto de Bruce Springsteen

Barcelona (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama, tiene previsto viajar el próximo viernes a Barcelona junto a su esposa, Michelle Obama, para asistir al concierto que el cantante Bruce Springsteen ofrecerá en el Estadio Olímpico Lluís Companys dentro de su gira europea.

Así lo ha avanzado el diario El País y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del desplazamiento de Obama, quien se hospedará junto a su mujer en uno de los hoteles de cinco estrellas de la zona alta de la ciudad, en una visita relámpago para asistir al primero de los dos conciertos que el Boss y su E Street Band ofrecerán en el mismo espacio de Barcelona, únicas actuaciones en España.

Los conciertos de esta semana suponen el regreso de Bruce Springsteen con su banda habitual en directo, desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses “The River Tour”.

En 2021, el pódcast que tenía Obama con Bruce Springsteen, “Renegades”, en el que ambos conversaban sobre temas como el racismo, la justicia social o la identidad estadounidense, se convirtió ese mismo año en uno de los más escuchados en todo el mundo en Spotify.

El ex presidente de EEUU Barack Obama (atrás) condecora al músico estadounidense Bruce Springsteen (frente) durante la ceremonia de entrega de los premios de la Presidencia Medalla de la Libertad. EFE/MICHAEL REYNOLDS



Y poco después tomó forma de libro, un volumen de más de 300 páginas con introducciones tanto de Obama como de Springsteen, y que en España publicó Debate bajo el título “Renegados: Born in the USA”.

El libro recogió parte de las charlas, que duraron varios días, Obama y Bruce Springsteen mantuvieron compartiendo historias y reflexiones sobre la vida, la música y su amor por Estados Unidos, con todos sus desafíos y contradicciones.

Los dos viejos amigos, ya fuera en un estudio repleto de guitarras o en un viaje en Corvette, hablaban de matrimonio, paternidad, raza, masculinidad, la libertad de la carretera, la necesidad de volver a casa, de algunas de las figuras más emblemáticas de Estados Unidos y también sobre música, pasión que comparten.

La relación entre ambos viene de lejos y, de hecho, el rockero participó en la primera campaña electoral de Obama, cantó en la toma de posesión y una vez presidente lo condecoró con la Presidential Medal of Freedom.

Sin que haya trascendido todavía, otras personalidades han reservado ya su entrada al concierto, que supone el inicio de esta gira en Europa, antes de visitar Dublín, París, Ferrara, Roma (Italia), Ámsterdam, Landgraaf (Holanda), Zúrich (Suiza), Gotemburgo (Suecia), Oslo (Noruega), Copenhague (Dinamarca), Düsseldorf, Hamburgo, Múnich, (Alemania), Viena (Austria) y Monza (Italia).

Barack Obama estuvo por primera vez en Barcelona en 1988, cuando recorrió como “mochilero” varios países europeos antes de trasladarse a Kenia para conocer el pueblo de su padre.