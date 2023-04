Pérez-Nievas (C´s): “Somos la opción más sensata, menos de boina enroscada”

Jon Aristu

Pamplona (EFE).- Carlos Pérez-Nievas (Tudela, 1966), es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de Navarra y a la alcaldía de Tudela y, tras la ruptura de la coalición Navarra Suma, con UPN y PP, tiene claro que su partido es “la opción más sensata, menos de boina enroscada”.

Pérez-Nievas analiza, en una entrevista con EFE, la situación tras la ruptura de la coalición y el cruce de declaraciones entre sus exsocios, algo que vive con “vergüenza ajena” y critica que “UPN haya elegido dejar en manos de Ferraz” la elección de quién será el presidente o presidenta de Navarra.

El candidato de Ciudadanos reconoce que tanto UPN como PP han hablado con él para ofrecerle la incorporación a sus listas, pero explica que no entiende la política como “algo profesional y personal” para sí mismo.

Pregunta.- ¿Cuál es el objetivo de Ciudadanos para las elecciones?

Respuesta.- Evidentemente gobernar esta comunidad.

P.- ¿Cree imposible que la derecha sume más que el actual gobierno apoyado por Bildu?

R.- Es imposible. Creo que es imposible por las decisiones de otros. Los que hemos conformado Navarra Suma, yendo por libre, no vamos a sumar 26.

P.- ¿Cómo está viviendo todo lo que ocurre entre UPN y PP desde la ruptura de la coalición?

R.- Con vergüenza ajena, con un sentimiento de que la imagen que se traslada es todo lo contrario a lo que debes hacer. Si esos partidos dicen que son la alternativa a gobernar y se están comportando así, miedo me da cuál es su proyecto para esta comunidad.

P.- Usted podría haberse pasado al PP, como lo han hecho otros en su partido, o a UPN, pero no lo ha hecho. ¿Por qué?

R.- No lo voy a hacer. Ya tuve la oportunidad hace más de 15 años cuando salí de un gobierno de tener otras opciones políticas y no lo hice. No entiendo la política como algo para mí personal y profesional. Yo arriesgo mucho con la política porque yo soy abogado con un despacho abierto que lo cerré por la política y tendría que replantear mi vida profesional, pero yo no veo la política como una profesión, lo veo como un medio no como un fin. Ni lo hice antes ni lo voy a hacer ahora. La deslealtad en la política me parece lo peor.

P.- ¿Le han llamado Javier Esparza o Javier García?

R.- Yo no lo he dicho, está publicado que me han ofrecido y es una realidad. Javier García no me ha ofrecido porque no se ha dado el caso. Con Javier Esparza sí hablamos de esa posibilidad y de los entornos del PP, antes y ahora, me han podido llegar cantos de sirena, pero no es posible, no va a pasar.

P.- ¿Por qué considera usted que es útil votar a C´s?

R.- La imagen que están dando los otros dos partidos deja claro que la parte más sensata de Navarra Suma hemos sido nosotros, cuando teníamos el viento de cara y ahora. Yo estoy convencido de que el partido y la marca se están reforzando porque lo constato desde mi posición de coordinador nacional, que alcanzar la cuota no demasiado cara del 3 % en Navarra te puede permitir entrar.

P.- ¿En qué se diferencia de PP y UPN en cuanto a propuesta política?

R.- En Navarra existe un miedo atávico, ancestral, al significarte en contra de la foralidad o a hablar con más sensatez de la interpretación de la foralidad. Nosotros queremos ser el partido que rompa con este tabú. Una cosa es ser navarro y otra cosa es tener que comulgar con ruedas de molino. A nosotros nos parece que la transferencia de Tráfico en exclusiva con la salida de la Guardia Civil y pactada con Bildu es un ejemplo clarísimo y por ahí no vamos a pasar.

P.- ¿Qué ha ocurrido en Ciudadanos Navarra para que todas las encuestas le dejen fuera del Parlamento?

R.- Siendo un partido nacional, como a otros partidos nacionales les ha ocurrido, nos pasan las tendencias nacionales. Ciudadanos en Navarra en las dos elecciones tuvo intención de voto. En 2015 por circunstancias únicamente de Navarra con grabaciones y desafortunadísimas y lamentables declaraciones de nuestro candidato que no quiero recordar, nos llevaron a no salir. Ahora es la tendencia negativa nacional, pero esta revirtiendo y C´s es un partido que no va a desaparecer en 2023.

P.- Si no logra ni ser concejal ni entrar al Parlamento, ¿se plantea dejar la política?

R.- Yo no voy a dejar la política, a alguno le sabrá peor. Yo soy coordinador nacional de mi partido. Es cierto que mi intención es ser capaz de refundar el partido y, si hubiera habido Navarra Suma, yo no hubiera sido el candidato de Ciudadanos, hubiera dejado paso a otras personas.

P.- ¿Se atreve con un pronóstico para el 28M?

R.- El escenario va a cambiar poco. Creo que Bildu va a ser la tercera fuerza. Me atrevo a decir que UPN no va a sacar más de 15 parlamentarios, el PSN no va a mejorar el resultado que tiene ahora y el PP tampoco va a sacar un resultado que supere los 4 o 5 parlamentarios y digo que nosotros estaremos en el Parlamento y Vox no.

Luego dependerá de lo que quiera hacer el Partido Socialista. Lo peor de todo me parece que es la opción que ha querido UPN para esta comunidad por mucho que digan que ponen a Navarra en el centro, es que el presidente de Navarra será quien decidan en Ferraz, porque los números no van a dar para otra cosa.