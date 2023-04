Sin silencio en las Cortes, PP y PSOE condenan el crimen machista de Ávila

Valladolid (EFE).- El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha arrancado este martes sin guardar un minuto de silencio por la mujer que ha muerto supuestamente estrangulada por su marido la pasada madrugada en Ávila, aunque tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), como el socialista Luis Tudanca han iniciado sus intervenciones con una condena por este crimen machista.



El presidente del Parlamento, Carlos Pollán (Vox), ha dado paso directamente a las preguntas orales programadas, sin aludir al caso de violencia de género de Ávila, por lo que el primero en referirse a este crimen ha sido el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien ha remarcado que este caso “demuestra que la violencia machista existe”.



“Debemos seguir concernidos hasta que esta violencia desaparezca de nuestra tierra”, ha planteado el socialista antes de trasladar la solidaridad del PSOE con la familia de la mujer asesinada

Condena



“Me sumo a esta condena de un asesinato por violencia de género, un crimen machista más”, ha comenzado por decir Mañueco tras escuchar a Tudanca.



El presidente ha trasladado su cariño y su pésame a los familiares y seres más queridos de la mujer.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (d), conversa con el vicepresidente, Juan García Gallardo (i), durante la sesión plenaria celebrada este martes en las Cortes de Castilla y León. EFE/ Nacho Gallego



En anteriores legislaturas era costumbre que los plenos de las Cortes de Castilla y León recordaran con un minuto de silencio a las mujeres que eran víctimas de la violencia machista, pero el actual presidente de las Cortes no lo he hecho en esta ni en ocasiones anteriores, mientras que sí ha secundado los minutos de silencio al día siguiente, por lo que es previsible que mañana sea convocado a mediodía, aunque este aspecto aún no ha sido confirmado por el departamento de prensa del Parlamento.

Mujer de 81 años



Esta mujer, de 81 años, ha sido asesinada en Ávila al ser supuestamente estrangulada por su marido, de 82, quien posteriormente intentó ahorcarse y que ha sido detenido por la Policía Nacional como supuesto autor de esta muerte violenta, según ha informado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.



Sobre las 00:30 de esta madrugada, los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que se informaba a la Policía de que en la vivienda que compartía el matrimonio en el número 5 de la calle Francisco de Nebreda había una persona fallecida y otra herida grave.



Esta llamada la realizó el yerno del matrimonio que había acudido al lugar de los hechos alertado por el hijo de la pareja. Este hijo reside en Madrid e instantes antes había hablado con su padre por teléfono.



La dotación policial encontró al hombre en el suelo con evidencias de haberse intentado ahorcar, pero la soga se soltó, y se encuentra ingresado en el hospital de Ávila en estado grave pero consciente.



En otra habitación estaba el cuerpo de la mujer. La autopsia practicada ha podido determinar en torno a las 13:00 horas de esta mañana que había fallecido estrangulada.EFE