Albacete (EFE).- El alcalde de Albacete, Emilio Sáez (PSOE), ha anunciado este miércoles que mantiene las competencias de tres de los concejales de Ciudadanos que tienen tareas de gobierno a pesar de que este martes Sáez anunció la ruptura del pacto de gobierno entre ambas formaciones, tras lo cual CS ha iniciado expediente de expulsión a sus tres ediles.

En declaraciones a los periodistas antes de ofrecer una rueda de prensa para presentar una corrida de toros benéfica a beneficio de Asprona, y a la que ha acudido acompañado por el vicealcalde de Albacete, Vicente Casañ (CS), Sáez ha informado de que, además, será el vicealcalde quien asuma las competencias a las que ha renunciado Arturo Gotor, también de CS, que este martes dejó sus tareas como delegado de Infraestructuras y Obras Públicas.

Sáez confirma en sus cargos a los concejales de CS

Por lo tanto, Sáez ha confirmado que tanto Casañ como Laura Avellaneda y Julián Ramón, también de Ciudadanos y que también han acudido a la rueda de prensa de la corrida de toros en beneficio de Asprona, conservarán sus competencias.

Ello a pesar de que este martes, el PSOE de Albacete informó en un comunicado de prensa de que Sáez “ha roto el pacto de gobierno municipal con Ciudadanos” tras las declaraciones de la presidenta regional de CS, Carmen Picazo, en las que dijo: “La mentira es una forma de corrupción y no nos merecemos un alcalde corrupto”.

Estas declaraciones se produjeron a raíz de la información publicada por el diario El Mundo, según la cual Sáez habría tenido conocimiento del posible acceso de su exasesora a los exámenes de la Policía Local en octubre, cuatro meses antes de lo que trascendió a la opinión pública.

Sáez ha confirmado asimismo que se reunirá con los servicios jurídicos para presentar una querella contra Picazo y contra el exmarido de la asesora cesada.

El alcalde de Albacete lamenta el “circo mediático”

El alcalde de Albacete ha lamentado que “ha empezado el circo mediático de las elecciones” y ha avisado que no va a hacer “el juego de entrar al barro”, ya que ha subrayado que le corresponde “seguir trabajando por la ciudad” y explicar qué quiere seguir haciendo.

Por su parte, Casañ -que fue alcalde de Albacete por CS desde junio de 2019 a junio de 2021- ha afirmado que no reconoce “en Carmen Picazo a una líder regional”, después de que Picazo -que también es la candidata de CS a la Alcaldía de Albacete- haya pedido la dimisión de Saéz y ha adelantado de que, en caso de que no se produzca, CS saldrá del gobierno local.

“Hace tiempo que dejé de recibir instrucciones de Carmen Picazo”, ha subrayado Casañ, que ha defendido que los tres ediles que siguen en el gobierno siguen “con el encargo recibido hace cuatro años, de gestionar la ciudad en un pacto con el PSOE. Se está cumpliendo incluso en los puntos más delicados y estamos orgullosos”, ha valorado Casañ.

También ha sacado pecho por el grupo municipal de Ciudadanos que ha realizado una gestión “complicada, difícil, en años de pandemia” y por ello ha concluido: “No voy a tolerar ninguna imposición ni postura que no sea consensuada como siempre hemos hecho desde Ciudadanos”.

CS inicia expediente de expulsión a los tres ediles

Tras estas declaraciones, la presidenta de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y candidata a la Junta y la Alcaldía de Albacete, Carmen Picazo, ha informado de que su partido ha iniciado los trámites para expulsar a los tres concejales que “incomprensiblemente” apoyan al alcalde de Albacete.

“Desde hoy, Ciudadanos queda absolutamente desvinculado de pacto alguno con el señor Sáez: ningún concejal de Ciudadanos le apoya”, ha subrayado Picazo en una nota de prensa, que ha concretado que de esta forma la formación naranja ha iniciado la expulsión del vicealcalde de Albacete, Vicente Casañ, y los otros dos concejales de CS que continúan formando parte del gobierno local, Laura Avellaneda y Julián Ramón.

Picazo ha manifestado no entender cómo apoyan a Sáez “aún después de conocerse los hechos publicados por El Mundo”.

“Ciudadanos no admite a cómplices de la corrupción”, ha manifestado Picazo, que ha indicado que el partido naranja “mantiene su grupo parlamentario con Arturo Gotor”, que este martes renunció a sus tareas de gobierno y de quien ha valorado “su honestidad y su coherencia con los principios del partido al que representa”.

“Es evidente que Sáez está tratando de desviar la atención. No voy a caer en esa trampa: quien tiene un grave problema es él. Me reafirmo en que mintió a todos los albaceteños. Me reafirmo en que la mentira es la peor forma de corrupción. Y me reafirmo en que debe dimitir”, ha insistido Picazo.