Vitoria (EFE).- El azúcar moreno no es mejor que el blanco, no hay que eliminar el gluten de la dieta y comer hielo no adelgaza.

Son algunas conclusiones de una guía universitaria que analiza varias ideas popularmente extendidas acerca de la alimentación.



La guía ha sido publicada por el grupo “Nutrición y Obesidad” de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco.

Busca dar respuesta científica a 30 creencias populares y modas que hay alrededor de la nutrición.



Estos son algunos ejemplos que aborda la guía:



El azúcar moreno es mejor que el azúcar blanco:

Muchas personas piensan que es bueno sustituir el azúcar blanco por el azúcar moreno, alegando que el azúcar moreno es natural y el azúcar blanco, refinado.

Azúcar moreno, igual de refinado que el blanco

Según la guía, nada más lejos de la realidad, ya que ambos pasan por un proceso de refinado casi idéntico y están constituidos mayoritariamente por sacarosa.



No se puede tomar más de tres huevos a la semana:

Teniendo en cuenta que cualquier alimento, tomado en cantidades elevadas puede ejercer un efecto negativo en la salud, una ingesta moderada de huevos puede ser adecuada en el contexto de una dieta variada y equilibrada.



En la actualidad, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda el consumo de 2-4 huevos medianos por semana.



Si no bebes el zumo rápido se van las vitaminas:

Las vitaminas no ‘desaparecen’, pero sí se pueden degradar.

De modo que es recomendable mantener siempre el zumo refrigerado y tomarlo en pocas horas tras exprimirlo.



Una dieta sin gluten mejora mi salud:

Una dieta sin gluten puede ayudar a las personas que padecen síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn o alguna otra patología que altere las vellosidades del intestino.



En la población general, no se debería eliminar el gluten sin un motivo especifico o recomendación profesional.

Los últimos estudios advierten de una deficiencia de calcio, hierro, fibra, ácido fólico, omega-3, vitamina B12 y vitamina D, en las personas que llevan una dieta sin gluten.



Hay que tomar tres o cuatro lácteos al día

Los adultos no deben tomar leche:

El consumo diario de leche en una cantidad razonable se ha asociado a diferentes beneficios como una disminución de la obesidad infantil, prevención de eventos cardiovasculares, menor incidencia de algunos tipos de cáncer como el de mama, vejiga, colon o estómago y una mejora en la mineralización ósea.



Envases de leche en una industria láctea. EFE/ Mariam A. Montesinos

La recomendación para la población española es de 3 a 4 lácteos al día.

En nuestro entorno, la leche se considera un alimento relevante integrado en la dieta mediterránea.



Comer hielo no adelgaza

Comer hielo adelgaza:

Este mito es una auténtica falacia y, además, el hecho de masticar hielo de manera habitual afecta a nuestra salud buco-dental, en muchos casos de modo irreversible.



Provoca daños en el esmalte y astillamiento de los dientes, lesiones en las encías, pérdida de la sensibilidad bucal, pequeñas heridas sangrantes, hipersensibilidad dental, pérdida ósea, encogimiento de las encías y mayor predisposición a padecer caries.



Caducidad y consumo preferente ¿es lo mismo?:

Es importante saber interpretar lo que estamos leyendo, ya que eso afectará a nuestras decisiones.

No se deben consumir productos caducados, pero hay que intentar minimizar el desperdicio de aquellos que aún se pueden consumir.



Los alimentos naturales son más saludables:

A la hora de elegir un alimento saludable, lo realmente importante es fijarse en la lista de ingredientes y no dejarse confundir por otro tipo de reclamos. EFE