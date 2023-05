Tudanca, ante el 28M: “El PP se ha disuelto como un azucarillo”

Valladolid (EFE).- El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que la nómina de candidatos del PP para las Alcaldías de las capitales de provincia de la Comunidad, su dificultad para “obligarles” y la proliferación de listas locales de Vox indican que “el antaño todopoderoso PP de Castilla y León se ha disuelto como un azucarillo”.



Pregunta- ¿Cómo va a medir el PSOE quién gana el 28M en Castilla y León?

Respuesta- No me preocupa el titular del día siguiente. Pienso en realidad en cuántos ciudadanos de Castilla y León van a poder estar frente a la derecha y a la extrema derecha. Partimos del mejor resultado municipal de la historia, y aspiramos no solo a mantenerlo sino a superarlo. Eso dice mucho de la fortaleza del PSOE, pero también de la debilidad de la derecha en uno de sus feudos tradicionales.

El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, analiza en una entrevista con EFE las perspectivas de su partido para el 28M, entre otras cuestiones. EFE/Nacho Gallego



P- ¿Y qué prevé?

R- Tenemos alcaldes con liderazgos claros y frente a una derecha muy muy dividida, más que nunca, que ha demostrado además ser incapaz de dar respuesta y darle estabilidad en un momento complejo a los ciudadanos. La cruda realidad es que el antaño todopoderoso PP de Castilla y León se ha disuelto un azucarillo, que no tienen candidatos. Han tenido que obligarles…al propio señor Carnero en Valladolid, en León, a la cantidad de Burgos, que es casi una paracaidista.

Tanto es así que no quieren que se hable de política municipal ni de elecciones municipales. Me hace mucha gracia eso que dice Mañueco de que todos los candidatos se llaman Pedro Sánchez, en realidad parece que todos los candidatos del PP en Castilla y León se llaman a Alfonso. Dudo mucho que se les venga muy bien (que haga campaña) dada la gestión y las alianzas que tiene.



P- ¿Cómo convencería a un votante de Cs en 2019 de que debe votar al PSOE ahora?

R- El voto no es de nadie, La gente sabe muy bien lo que vota en cada uno de los procesos. Ellos mismos (Cs) dijeron que en paz descanse, después de pactar en todos los sitios con el PP e incluso con la extrema derecha. Sus votos se demostraron inútiles para el cambio, para la regeneración y para el progreso. Quien ofrece estabilidad, gobiernos capaces de dialogar, fuertes, sin rupturas de pactos o convocatorias de elecciones anticipadas por Twitter son los gobiernos socialistas.

Cordón sanitario



P- ¿Ve factible retomar tras el 28M la propuesta al PP del ‘cordón sanitario’ hacia Vox?

No lo veo posible porque el PP no quiere, nunca quiso. El PP no quiere que gobierne la lista más votada, quiere que gobierne siempre el PP. Si es la lista más votada porque lo es y si no pactando con quien haga falta, incluso con extrema derecha, a diferencia de lo que hace la derecha civilizada en Europa.

No tienen ningún complejo, el señor Mañueco y el PP están comodísimos gobernando con Vox y gobernarán con Vox en todos los sitios donde puedan, saquen el resultado que saquen. De hecho, cuando el señor Feijóo ha vuelto a decir eso (lista más votada) se ha quedado solo, colgado de la bandera. El PP sabe que es prácticamente imposible que en la mayoría de los ayuntamientos de esta Comunidad y de España sean la primera fuerza.



P- ¿Ni siquiera una mínima vía de acuerdo?, por la particularidad de los ayuntamientos a la hora de gobernar en solitario.

R- Pero si era muy factible en el ámbito autonómico… si yo dije que estaba dispuesto facilitar un gobierno del señor Mañueco si el PP en toda España se comprometía con un cordón sanitario a Vox. No quisieron coger esa vía. El PP gobernará con Vox en todos los sitios que pueda. Están tratando engañar a la gente de nuevo. Lo de que la estrategia del PP pasa por romper con Vox en Castilla y León después de las elecciones municipales es mentira.

El señor Feijóo después de las elecciones municipales y autonómicas va a estar en la misma situación de debilidad en que estuvo Pablo Casado. Su peor rival no es Pedro Sánchez, es Ayuso.



P- ¿Qué se juega Luis Tudanca en esas elecciones de 2023? ¿Será candidato en unas primarias socialistas de nuevo?

R- Nunca he creído que yo me jugara nada en términos personales y sigo sin tener esa sensación, llegué porque quise y me marcharé porque me dé la gana, cuando crea que ya, de verdad, no puedo darle más a Castilla y León.

Sobre las primarias, cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río. No, no toca, porque toca hablar de candidatos municipales, pero yo sigo aquí, en pie. Vamos a seguir haciendo frente al peor gobierno que ha tenido Castilla y León en su historia, que voy a seguir haciendo frente al señor Mañueco y al señor García-Gallardo con todas mis fuerzas hasta que no me queden.

El pacto PP-Vox



P- ¿A quién ve más proclive a la ruptura del pacto? ¿Al PP o a Vox?

R- Desde luego la estrategia que le llevó a romper con Ciudadanos por Twitter muy bien muy bien no le salió… que eso era para sacar una mayoría y nos quedamos a 16.000 votos en Castilla y León. Pero si alguien rompe es el que tiene el botón de Twitter y es el que ha demostrado no tener palabra en nada. Pero creo que no tiene ningún aliciente. Creo que el problema que tendría es que hay serias dudas de ser cambiado por el PP, no sé si le dejarían ya (presentarse). De hecho no deja de ser el apestado en España.



P- ¿Creen que algún posible pacto autonómico entre el PP y Vox restaría foco nacional a lo que está ocurriendo en Castilla y León?

R- Lo del foco nacional es algo que tiene mucha importancia. Aquí la estrategia del PP siempre fue que no pasara nada, que no se supiera nada, que no había ningún ruido, que nadie supiera lo que pasaba… Se ha cambiado ya, no está legislatura, también la anterior, y eso en una Comunidad donde el PP ha utilizado sin duelo el dinero de todos para el control mediático pues ha tenido muchísima influencia, como por ejemplo con la televisión.



Pero el PP tiene muy poco donde rascar, muy poco o nada, (en las autonómicas de otros territorios), y eso puede seguir haciéndonos pasar la vergüenza de ser los únicos con un gobierno de extrema derecha. Sí va a haber muchos ayuntamientos en España y eso eliminará cualquier posibilidad para el señor Feijóo de hacerse pasar por moderado ante las próximas elecciones generales.EFE