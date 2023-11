Gemma Bastida |

Málaga (EFE).- La primera vez que Momo Cortés escuchó una canción de Queen tenía 10 años. “A kind of magic” le impactó tanto que tiempo después montó su propio grupo tributo a la banda británica. Lleva dos décadas sobre los escenarios, intentando siempre “huir de las imitaciones”. Porque Freddie Mercury, asegura, “es único y nunca nadie podrá hacer lo que hizo él”.

El cantante madrileño, que ahora tiene 47 años, no solo es considerado uno de los mejores intérpretes de Mercury. Puede presumir de haber sido el elegido por Brian May, guitarrista y compositor de Queen, para protagonizar el musical “We will rock you” en 2003. Este espectáculo que fue visto por más de un millón de personas a lo largo de los cuatro años que se mantuvo en cartel.

El papel de Galileo en este show supuso un punto de inflexión en la carrera de Cortés, que posteriormente participó en otros musicales de éxito, como “Fama”, “Hair”, “Qué!” o “Judas”. Actualmente compagina su homenaje a los británicos con la dedicación a su propia música. Ha publicado tres discos y en el primero de ellos, “Constante contradicción” (2006), colaboró el propio Brian May grabando las guitarras de uno de los temas.

De la clásica al rock

Momo Cortés, que de niño se formó en música clásica, hacía coros con los murcianos M-Clan cuando vio que había un ‘casting’ para un musical de Queen. Por aquel entonces ya tenía su banda tributo, así que decidió probar suerte, y la tuvo. Fue seleccionado entre más de 800 aspirantes y tuvo la oportunidad de conocer en persona al guitarrista de Queen, con quien tuvo “muy buena conexión”.

“Yo era un manojo de nervios, pero él es una persona que sabe transmitir paz y calma. Es encantador, educadísimo y muy cariñoso, así que los nervios enseguida pasaron a un segundo plano”, recuerda Cortés. Aún hoy mantiene comunicación con May, con quien comparte “proyectos e historias”.

Dice Cortés que Queen ha marcado su vida y ha estado presente de una “forma mágica” a lo largo de su carrera. Aunque adora todos los temas de la mítica banda, tiene especial debilidad por “Bohemian rhapsody”, por cómo fue concebido, por su grandiosidad y por cómo representa como ninguna otra canción la esencia de Mercury y los suyos.

Si algo destaca Cortés de Queen es su valentía a la hora de editar canciones, tocando “muchísimos estilos, sin ningún tipo de complejo”. Se iniciaron en el rock más duro, pasaron por el pop comercial e hicieron guiños hasta el funk y el soul.

“Han sido una banda muy completa y la personalidad de sus miembros ha sido muy importante, en especial Freddie Mercury, por su energía, su esencia en el escenario y su fuerza vocal”, señala Momo Cortés.

El reto de interpretar a Queen

Para el artista madrileño, lo más importante a la hora de interpretar a Queen es “no intentar ser demasiado exigente con uno mismo”, ya que Mercury “es único e inimitable”. “Nadie nunca se va ni siquiera a acercar a lo que él hacía”.

“Por eso trato de huir de las imitaciones y me rechina ver imitadores. Nosotros tratamos de ofrecer nuestra propia propuesta: hacemos música de Queen, cuidando al detalle el sonido, pero nos gusta mostrar nuestra propia personalidad en el escenario”, resalta Cortés.

Por eso, añade, el espectáculo ‘Momo-Homaneje a Queen’ no es un tributo, sino una interpretación de su música. Se trata de “un homenaje sin necesidad de disfraces, ni pelucas ni bigotes postizos”. “Aquí solo hay unos músicos de primer nivel, unidos por su devoción a Queen”, subraya.

En este espectáculo de dos horas, Momo y sus músicos proponen un viaje por la historia de Queen, repasando sus grandes temas. Están “We will rock you”, “We are the champions”, “I want to break free” o “Don’t stop me now”, pero también ofreciendo “pequeñas caras B y joyitas” más desconocidas de su discografía.

El homenaje a Queen más antiguo del país ha arrancado ya su gira de otoño. Con ella visitará este mes de noviembre las ciudades de Albacete (Sala Clandestino), Murcia (Garaje Beat Club), El Ejido (The Time Club), Málaga (La Cochera Cabaret), Baeza (Café Teatro Central) y Madrid (Sala Shoko).