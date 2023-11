Fermín Cabanillas | Sevilla (EFE).- El guitarrista flamenco Javi Santiago dedica su nuevo tema a los que le influyeron en su vida y su arte, con el nombre de ‘A mis maestros’, y asegura, en una entrevista con EFE, que los guitarristas no se tienen que limitar a acompañar en el escenario, sino que tienen “que saber de cante hasta incluso más que el cantaor”.

Y es que, como defiende, el toque clásico sigue siendo algo esencial en los recitales flamencos, por muchos instrumentos que se añadan a las seis cuerdas, y eso lo tiene claro desde que comenzó a tocar con nueve años, y desde que debutó acompañando a Fosforito.

Ahora, este guitarrista nacido en Arjona (Jaén) en 1986 ha presentado en Sevilla su nuevo tema, unas granaínas dedicadas a todos sus maestros, “sobre todo a Manolo Sanlúcar”, que él mismo ha compuesto, y en las que ha incluido algunos compases de temas conocidos de aquellos a los que rinde homenaje.

El tema, lanzado con el sello discográfico La Voz del Flamenco, está acompañado de un videoclip que ha sido grabado principalmente en el Museo Casa Andalusí de Córdoba, aunque también hay localizaciones como Medina Azahara, la Mezquita Catedral, el Puente Romano y la Torre de la Calahorra, en la misma ciudad.

Culminación a un carrera

Es toda una culminación a una carrera que comenzó de niño, “y que me ha tenido haciendo masterclass con Manolo Sanlúcar y José Antonio Rodríguez o viajando por el mundo, compartiendo escenarios con gente de bastante nombre”, y se enorgullece de que en su tema están recogidos homenajes que han sido autorizados por los propios maestros a los que glosa.

Siente admiración por todos, pero en un momento dado saca de la funda de su guitarra una pequeña bolsita que contiene seis cuerdas, que están guardadas desde que, hace muchos años, se las regaló Paco de Lucía. El respeto por los que han llegado antes que él al mundo del toque es más que evidente.

Sí es cierto que lo que le inspira Manolo Sanlúcar es punto y aparte, “porque es el que más me ha marcado. Y ha sido más referente a nivel de cómo ha cambiado la guitarra”. Mientras que del resto destaca que “uno te enseña más armonía, otro te enseña más técnica, otro te enseña más acompañamiento al cante. Y otro más a componer y todo ha sido una mezcla”.

“Manolo era un loco de la música. Te enseñaba más fuera que lo que era con la guitarra de los consejos que te daba. Explicándote dónde tenías que llegar, cómo llegar al nivel de la guitarra de armonía para cambiar cadencias… Era increíble”, apostilla. Y cita a algunos noveles como David de Arahal, al que no conoce en persona. Sin embargo “sé que es un compañero que está pegando fuerte como guitarrista y que hay muchos compañeros cantaores que están apostando por él. Y creo que está haciendo un buen trabajo también”.

Momento actual del flamenco

Javi Santiago reflexiona también sobre el momento actual del flamenco, y se queja de que “fuera de España tiene más salida que aquí “. Porque “está como colapsada a nivel de flamenco por muchos años, por lo que está cambiando la metodología de hacer flamenco aquí. Se está investigando mucho, metiéndole muchas cosas que fuera de lo que es el flamenco”.

Todo ello “están confundiendo a la gente, y están diciendo flamenco a lo que no lo es”, y sentencia que “el flamenco puro no está vendiendo, no está vendiendo nada hoy día”.

Por todo ello, apunta a que un guitarrista flamenco “no es alguien que se pone a tocar y ya está. Sino que un guitarrista “tiene que saber de cante hasta incluso más que el cantaor. Porque tú no conoces muchas veces a los cantaores y te tienes que sentar y nada más que abra la boca ya sabes que tienes que saber de qué estilo es”. Por eso, como en otros muchos ámbitos de la vida “necesitas un estudio de muchísimo años”. EFE