Sara Morato | Sevilla (EFE).- La bailaora y coreógrafa Patricia Guerrero fue elegida en octubre por la Junta de Andalucía nueva directora del Ballet Flamenco de Andalucía para los próximos tres años. Pretende en esta nueva etapa aportar un carácter “vanguardista” a la compañía y mostrar una “nueva generación de creadores”.

En una entrevista con EFE, Patricia Guerrero (Granada, 1990) explica que afronta el cargo con “responsabilidad e ilusión” al volver a la compañía que la acogió como solista hace doce años. Asegura que su proyecto estará basado en mostrar un flamenco “fresco y de calidad”.

“Este Ballet Flamenco está caracterizado por haber dejado a cada director dejar su huella, es algo que lo hace muy interesante y en mi dirección me gustaría hacer precisamente eso”, ha dicho. Se refiere a “mostrar mi propio concepto con una nueva generación de creadores y una puesta en escena de calidad”.

Tiene una trayectoria repleta de éxitos. Entre ellos destaca su Premio Nacional de Danza en 2021. Esto avala su nombramiento tras un camino que ha recorrido con “constancia, respeto y profesionalidad”.

Respeto por el conjunto

Para Guerrero, el amor por la profesión y el trato con las personas con las que trabaja es primordial. Son rasgos “fundamentales” en el flamenco, al ser una disciplina de “toma y dame constante”. En ella debe primar “el diálogo frente a la exigencia”.

En el equipo artístico que acompañará a Guerrero en esta nueva aventura estarán presentes Dani de Morón, Agustín Diassera y Sergio El Colorao. Se trata de su “trío de ases”. Además habrá otros miembros. Entre ellos destaca a Pablo Árbol como diseñador de vestuario, un creador de Granada con el que ya ha colaborado en otras ocasiones.

El denominador común de su trabajo al frente del Ballet andaluz estará marcado por la actualidad y por la idea de flamenco contemporáneo. En ello lleva trabajando varios años, además de la apuesta por el talento joven.

Patricia Guerrero, nueva directora del Ballet Flamenco de Andalucía. EFE/ Pepo Herrera

“Creo que el ballet siempre ha sido cantera del futuro, cantera del flamenco que va a llenar los teatros del mañana y esa es una responsabilidad que creo debo asumir. Coger un equipo joven, con ganas”, concreta.” Evidentemente, siempre me gusta decir que es importante tener a tus pilares, pero necesito esa combinación que permita a jóvenes y mayores retroalimentarse”, señala Guerrero.

A lo largo de su recorrido artístico Guerrero presume de haber tenido mentores. Se refiere a Mario Maya, Belén Maya o Rubén Olmo. Son artistas con los que ha saboreado el valor del flamenco tradicional que ahora combina con un concepto “contemporáneo” para “acercar la disciplina a los más jóvenes”.

Raíz y vanguardia

Aunque reconoce el valor de los artistas que la preceden, la nueva directora define el momento actual como una “buena oportunidad” para deshacer los tópicos del flamenco. También para hacer ver al público que este arte está libre de “casposidad y prejuicios”. Destaca a Israel Fernández como ejemplo de figura que está haciendo que el flamenco llegue a un público más numeroso y joven.

Fruto de este nuevo contexto, Patricia Guerrero reivindica los tablaos como una forma “original y única” de acercamiento a los grandes artistas. Lamenta que muchas personas no se acerquen por tener un concepto anticuado de este tipo de espectáculos.

“A mí siempre me ha gustado pisar un tablao, volver a la raíz para regenerarme y refrescarme. Ahora este nuevo cargo me permitirá hacer ciertas cosas y no poder hacer otras”, afirma. “Pero no quiere decir que no vaya a olvidarme de los orígenes, es más, espero también traer ese espíritu al ballet, porque es muy importante”, declara.

Granada, su ciudad de origen, es para Patricia Guerrero un denominador común que la ha acompañado y un concepto que ha evolucionado junto con su carrera. Acepta que como bailaora siempre será “la misma niña joven” que empezó en el baile con tres años. Iba acompañada por su madre pero como creadora seguirá creciendo y “atravesando etapas” que la hagan crecer como profesional.

Flamenco contemporáneo como actualidad

“Cuando hablo del flamenco como algo contemporáneo me refiero a la actualidad, a algo que está vivo, porque el flamenco siempre tendrá algo nuevo que contarte, por eso nunca le he puesto barreras a mi movimiento, he dejado que sea libre”, expresa la nueva directora.

Además de la modernización del ballet flamenco, Guerrero incide en el compromiso del arte con la actualidad. Entiende que el espectáculo tiene una gran permeabilidad en la población. Por ello apuesta por historias que protagonizan mujeres con conflictos con ellas mismas o con su momento actual y que logran superarse y sobrevivir.

Ejemplo de ello son proyectos como “Danzearte”. Es el primer trabajo en el que incluye su propia vivencia y en el que habla del “mundo surrealista” en el que se sumerge durante su proceso creativo a través de un concepto musical “profundo” y actuaciones de solistas que rompen con el concepto tradicional de grupo y acerca el espectáculo a la innovación.