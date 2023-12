Declaran no aptas para el consumo aguas en Málaga y Almería

Málaga, (EFE).- La Consejería de Salud y Consumo ha declarado “no apta para el consumo humano” el agua distribuida en la zona de abastecimiento de Nerja-Maro, en el municipio malagueño de Nerja, al presentar sus aguas subterráneas valores superiores de radiactividad natural, un caso parecido al acontecido en Almería.

La Junta ha emitido esta resolución tras evaluar los valores radionucleidos –radiactividad natural de las aguas subterráneas–. Sometidos a vigilancia en aguas de consumo de origen subterráneo en Nerja.

Dicho informe señala que el valor superior de este parámetro se debe a la naturaleza del terreno. Y a la propia evolución del acuífero como consecuencia de la prolongada sequía.

Debido a ello, el agua suministrada en dicho municipio no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario en emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal, según indica la Consejería.

El Ayuntamiento de Nerja, responsable del suministro, deberá realizar análisis mensuales de los parámetros de radiactividad natural en la zona de abastecimiento. Así como proporcionar un suministro alternativo de agua apta a la población para el consumo humano.

En caso de que se opte por el suministro mediante cisternas móviles, deberá solicitar la correspondiente autorización de la Delegación Territorial.

De igual forma, tendrá que presentar a Consejería las medidas correctoras a poner en marcha para su conocimiento y evaluación. Así como un informe sobre el origen y alcance de la problemática surgida en el abastecimiento.

El criterio para levantar la prohibición será la presentación por el operador de un plan corrector que minimice la Dosis Indicativa (DI) por debajo del valor paramétrico. Su puesta en marcha y el seguimiento analítico de la misma de al menos tres análisis consecutivos en el plazo de tres meses.

Limitaciones de uso y consumo de agua

Por otro lado, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha declarado no apta para el consumo humano el agua de varios barrios y pedanías de Almería capital. Al presentar valores superiores de radioactividad natural.

La Junta ha emitido una resolución en la que se indica que el agua no se podrá utilizar para beber ni para la preparación de alimentos. Aunque sí para la limpieza del hogar o el aseo personal.

Según una nota de prensa, se trata del agua que procede de las redes de distribución de la pedanía de Castell del Rey. Determinadas calles del barrio de La Joya y las zonas del Hotel La Parra, Palmer, Mendoza, Espejo del Mar y La Gruta. Procedente de los sondeos denominados ‘Bernal’.

La decisión se ha adoptado tras evaluar los valores radionucleidos, sometidos a vigilancia en aguas de consumo de origen subterráneo, y hallar valores superiores.

En la resolución emitida, la Delegación Territorial de Almería señala que el agua suministrada en dicho municipio no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos, aunque no hay inconveniente sanitario para emplearla para la limpieza del hogar, la vajilla y el aseo personal.

Del mismo modo, se deberá proporcionar a la población agua apta para el consumo en tanto se mantenga la actual calificación.

En caso de que se opte por distribución móvil deberá solicitarse el informe sanitario vinculante a la Delegación Territorial.

Para levantar la prohibición se deberá presentar por el operador un plan corrector que minimice la dosis indicativa por debajo del valor paramétrico, su puesta en marcha, y el seguimiento analítico de la misma de al menos tres análisis consecutivos en el plazo de tres meses. EFE