Sara Morato | Sevilla (EFE).- El proyecto “OFF Sevilla 2023” reúne en su sexta edición a profesionales creativos de todo el mundo vinculados al diseño, la creatividad y la cultura tecnológica para poner en contacto el talento andaluz e internacional.

En una entrevista con EFE, Virginia Moriche, directora del proyecto, ha asegurado que aunque OFF ha acogido a talentos internacionales como Timothy Guzman o Sarah Boris – leyendas del diseño-, también apuesta por proyectos locales que, lamenta, no tienen tanta visibilidad, como León Estudio, que desde San Fernando (Cádiz) ha hecho la secuencia de créditos para una serie como The Crown.

“Este año tenemos representación de Montreal, Amsterdam, París, México, Los Ángeles… intentamos ver qué se cuece en la escena internacional y ponerlo en contacto con la escena creativa nacional y andaluza. Hay una representación de un lado y otro del atlántico muy interesante a través de una treintena de obras elegidas a través de una cuidada selección”, ha subrayado.

Como novedad, este año OFF Sevilla disfrutará del 14 al 16 de diciembre de dos sedes, el Monasterio de La Cartuja y la Real Fábrica de Artillería. En el Monasterio de la Cartuja presentarán las actividades formativas y los encuentros profesionales mientras que la Real Fábrica de Artillería acogerá actividades de entrada libre y gratuita ofreciendo una oportunidad para descubir este nuevo espacio rehabilitado.

OFF es posible gracias a un colectivo formado por tres empresas del sector creativo y tecnológica de la ciudad de Sevilla Surnames, Tertulia y Producciones Circulares-Sala Cero Teatro, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) y la Junta de Andalucía.

Creatividad e innovación

El proyecto se ha coronado como un punto de encuentro en el sur de Europa para mentes creativas de todo el mundo que aglutina a profesionales y a futuros artistas del sector creativo relacionados con la creatividad, el diseño y la cultura digital.

Los dos ejes sobre los que se sitúa son la creativida y la innovación. “El mundo de la creatividad está expandiéndose a través de las tecnologías de última generación y no podemos ser ajenos a ellas. En OFF Sevilla buscamos las últimas tendencias tecnológica, los nuevos conceptos que surgen en esta era post-digital en la que somos una combinación de procesos analógicos y digitales”, ha dicho Moriche.

Los perfiles que asisten a este encuentro son leyendas del diseño, ilustradores, animadores, ‘filmmakers’, artistas ‘newmedia’. O programadores, aquellos cuyo trabajo se entremezcla con la pasión, lo que aporta un sello distintivo a sus creaciones.

Las experiencias se comparten través de charlas inspiradoras, talleres, encuentros grupales o encuentros “one to one” en los que se conectarán escenas y artistas internacionales y andaluces.

Entre ellos, la directora destaca a Tero Hekkinen, productor y creativo finlandés que desde Futurear mezclará lo analógico con lo digital. Lo hará en un recorrido por diferentes etapas de la música electrónica o a David Cordero, músico y compositor sevillano. Este ofrecerá paisajes sonoros y visuales y que colaborará con Dormida, una creadora joven cuyo talento emergente ha triunfado en festivales de arte sonoro.

Tecnología para todos

El lema que resume el espíritu del proyecto es “made fot the curious”, hecho para los curiosos. Es un emblema con el que animan a cualquier persona curiosa a acercarse a la iniciativa para ejercitar “la capacidad de sorprendernos”. Y acercar la cultura digital al grueso de la población.

Aunque normalmente el público que acude a OFF son personas del sector creativo dedicadas a disciplinas relacionadas con el diseño y la creatividad tecnológica. Este año se incorporarán una serie de actividades gratuitas y de entrada libre que pretende atraer a público no especializado.

Lo interesante de este proyecto es que el público podrá descubrir a quienes están detrás de las nuevas imágenes tecnológicas sin ningún canal como intermediario. Además del proceso creativo que llevan a cabo sus ideólogos, desde que surge la idea hasta que se materializa el proyecto.

Diálogo enriquecedor

Los propios creadores pueden asistir a charlas de otros artistas e interactuar con el público en las cafeterías. O en el resto de actividades, lo que genera un ambiente de diálogo enriquecedor.

Respecto a la convivencia entre el arte tecnológico y convencional, Virginia Moriche argumenta que siempre que nace una nueva tecnología hay cierto “miedo a que lo anterior muera”. Aunque explica que “la riqueza está en convivir”.

“Tenemos proyectos locales como Justa y Rufina en los que distintos artistas han colaborado y seguro que han usado las nuevas tecnologías. Pero han bebido de la tradición, es un enriquecimiento mutuo. Hay de todo, desde ilustradores que trabajan con su lápiz hasta creadores que usan big data”, ha afirmado.

En un futuro, la iniciativa pretende alcanzar cierta estabilidad, pues siempre han sido “nómadas” y han saltado “de espacio en espacio”. Eso algo difícil para los proyectos culturales que suelen estar “en la cuerda floja”. EFE