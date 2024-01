El Carnaval de Cádiz disecciona la clase política en cuartos de final

Cádiz (EFE).- Los cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz han arrancado en el Teatro Falla con numerosas letras diseccionando a la clase política, como el pasodoble de la chirigota ‘Que ni las hambre vamo a sentí’, del célebre autor José Luis García Cossío ‘Selu‘, en el que se apiada de aquellos gobernantes que “tienen que comerse muchas langostas, para poder llevar un plato de lentejas a sus casas”.

El certamen de coplas arrancó su segunda fase, tras el primer fallo del jurado que ha reducido de 109 a 48 las agrupaciones en liza. El coro ‘El Gremio’, que consiguió muchos aplausos con dos tangos contra la patronal hostelera y los vientres de alquiler. Además de un potente popurrí que fue coreado por el público del Falla a ritmo de la música del onubense Manuel Carrasco.

La segunda agrupación en actuar en los cuartos del Carnaval de Cádiz fue ‘Que ni las hambre vamo a sentí’. Representa un cuadro de flamenco jondo, tan metido en el papel que cualquier canción popular, como el ‘Hola Don Pepito, hola don José’ o anoche el ‘Susanita tiene un ratón’, solo son capaces de interpretarlas por soleá o fandangos.

Su segundo pasodoble fue una letra llena de ironía solidarizándose con el esfuerzo y tesón de toda la clase política, a pesar de todas las críticas que reciben a diario.

“Que no los pueden ni ver, a los políticos la gente, que la envidia es muy mala. Y aunque este metío en la política, no lo pueden ni ver, no a to el mundo puede tocarle el sueldo del Nescafé”, comienzan cantar con un profundo deje flamenco.

“Si supieran tos los compromisos que tiene, sin salir de ellos ninguna queja, cuántas langostas tienen que comerse, para poder llevarse a su casa un plato de lentejas”, añaden.

Los sueldos de los gobernantes

También defienden entre risas los sueldos de los gobernantes y sus subidas salariales. Para ellos, un político es como un jersey: “si es barato, es que no es bueno”.

En otra letra del Carnaval de Cádiz, la chirigota del Selu le canta a la inteligencia artificial que se ha apoderado de la vida diaria de la gente. Tanto que su suegra guarda en la nube la ropa de invierno.

Los políticos también fueron diana de algunas letras, especialmente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Se llevó un crítico pasodoble de la chirigota ‘El grinch de Cai’, al que le reprochan que los principales proyectos del Gobierno andaluz en Cádiz estén parados.

O también el coro de Luis Rivero ‘El paraíso’, que en uno de sus tangos arremete contra la política sanitaria del PP. “Deje de mirar afuera, hablando de la amnistía, y mire más por su tierra. Prometió que lo haría, no hay excusa que sirva, cumpla con sus promesas. No espere y ponga ya solución, que están muriendo en listas de espera”.

Anoche destacó también el cuarteto ‘Punk y circo, la lucha continúa’. Con su disfraz de anarquistas revolucionaron la noche con un cuplé muy crítico contra el bético Joaquín.

El Teatro Falla acoge hoy una doble sesión del Carnaval de Cádiz con la primera semifinal juvenil por la mañana. Y la segunda sesión de cuartos de final por la noche. EFE