Azcón pide a Page que sea “coherente” y renuncie al carnet del PSOE

Madrid, 4 dic (EFE).- El presidente del Gobierno de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha pedido este lunes al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que sea “coherente”, renuncie al carnet del PSOE y se “quite la careta”.

“He leído declaraciones del señor Page que decía que si él hubiera sido diputado nacional habría renunciado al escaño. Pues que renuncie al carnet, porque él es militante del PSOE y es su partido el que está haciendo lo que está haciendo. Es muy poco coherente”, ha afirmado en Madrid.

En un encuentro organizado por el diario ABC, Azcón ha reclamado que todos los representantes del Partido Socialista se “quiten la careta” y ha asegurado que, a pesar de la disconformidad que a su juicio existe entre los socialistas “moderados” respecto a la posición del Gobierno central sobre la amnistía, cree que no es posible alcanzar un acuerdo entre las comunidades autónomas del PP y las del PSOE.

El presidente de Aragón se ha mostrado convencido, además, de que García-Page no dará ese paso: “Ojalá eso pasara, pero no creo que ocurra. Por eso debe haber una alternativa dentro del PSOE, aunque dicen una cosa y votan la contraria”, ha aseverado.

Según Azcón, la socialdemocracia española y europea tienen que “despertar”, ya que debería haber “miles de socialdemócratas” que crean en la Constitución, en la igualdad y que defiendan que el socialismo constitucional es “incompatible” con la amnistía.

Respecto a la posición que debe adoptar el PP con al Gobierno central, ha defendido que su partido tiene que ejercer una “oposición contundente” y liderar la “reacción” ante los hechos “gravísimos” que bajo su punto de vista están ocurriendo en España.

“Yo no he dicho que haya que evitar el conflicto, que haya que evitar la confrontación. Creo que hay motivos suficientes para confrontar, pero no creo que tengamos que crispar. Tenemos que explicar”, ha subrayado.

Asimismo, se ha mostrado “sorprendido” ante la posibilidad de que el Gobierno disponga de un verificador diferente para Junts y ERC.

“No podemos perder la capacidad de asombro. Solo que hayamos aceptado el relato del discurso independentista que dice que hay posibilidad de que se vulneren los derechos políticos es para que estemos todos los días escandalizados”, ha añadido.

Azcón ha concluido que, a su juicio, no es “normal” que la opinión pública esté “permanentemente escandalizada” y ha defendido que se diga a los españoles que no se puede normalizar lo que es “absolutamente anormal”.