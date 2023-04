Podemos, sobre Ramírez: Tienen que importar más las políticas que los puestos

Las Palmas De Gran Canaria (EFE).- La coordinadora autonómica de Podemos Canarias, Laura Fuentes, ha dicho este lunes al respecto de la marcha de la consejera del Cabildo grancanario Sara Ramírez que “le da mucha pena”, si bien ha pedido “altura de miras” a la par que ha subrayado que en Podemos deberían importar más las políticas que los puestos en una lista electoral.

En declaraciones a los medios para informar sobre la estrategia electoral de la formación morada y del inicio de la votación para aprobar la confluencia con Izquierda Unida Canaria (IUC) y Sí Se Puede (SSP), Fuentes ha agradecido el trabajo de Ramírez, quien en una carta publicada este domingo en Canarias7 anunciaba su intención de no concurrir en ninguna lista electoral tras recibir “presiones” para ceder su puesto como candidata al Cabildo al secretario de Organización de IUC, Antonio Pérez Marrero.

Ramírez había ganado las primarias para concurrir como número uno a la corporación insular con más de un 90 %, si bien Fuentes ha recordado que esa no tiene por qué ser la lista al Cabildo y que, como en otras elecciones, siempre es susceptible de cambios si entran independientes o personas vinculadas a otras formaciones de una nueva confluencia.

“No es la primera ni la última vez que las listas se mueven en base a si hay personas independientes o hay acuerdos de confluencia. Ella siempre hubiera sido nuestra número uno”, ha señalado Fuentes, que ha aclarado que si durante la negociación entre las direcciones se cediese a otra formación la cabeza de lista, Ramírez iría de segunda.

“Nos da pena que no haya esperado al resultado de la consulta”, ha dicho la coordinadora autonómica de Podemos en las islas, en referencia al proceso interno mediante el que Podemos refrendará o no la decisión de concurrir junto a IUC y SSP y en la que ya han participado cerca de 1.000 personas.

En su opinión, al haber confluencia “debe haber altura de miras y generosidad” y ha apuntado que si Podemos no cediera “no habría acuerdo”.

Así, ha rechazado que “los proyectos personales estén por encima de una confluencia o de un proyecto colectivo como Podemos”.

“Lo que hemos comunicado es lo que habían pedido cada una de las fuerzas. No solo se pidió el Cabildo de Gran Canaria, también el de Fuerteventura, La Palma y otros espacios. En algunos se han cedido y otros no y había que negociar hasta el final, pero no teníamos claro quiénes iban a ser las cabezas”, ha relatado Fuentes.

En este sentido, ha dicho haber pedido discreción a sus compañeros, si bien ha deslizado que “las prisas” hizo salir públicamente “algo que después no se pudo seguir peleando”.

“Ninguna viene aquí por los cargos o los puestos, se supone que Podemos representa otro proyecto político en el que nos tiene que importar más las políticas para mejorar la vida de la gente que el número que ocupa cada una en la lista”, ha insistido.

Preguntada por la poca representación de IUC en las instituciones y el escaso número de votos y lo sorprendente que pudiese ser ceder a esa formación la cabeza de lista al Cabildo, Fuentes ha apuntado que han peleado ese puesto y todos los puestos “con uñas y dientes”.

“No me vale que se nos critique cuando somos generosos, cuando somos soberbios, cuando conseguimos o no una confluencia, que también se nos critica”, ha esgrimido.

Por último, ha lamentado al “atomización de la izquierda” y ha dicho estar “cansada” de que se hablen de los conflictos internos “en la prensa. EFE