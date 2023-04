Paco León y Karra Elejalde aconsejan “salir de lo fácil” para lograr un papel

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha reunido al “futuro de la profesión” en una mesa redonda moderada por el Gran Wyoming con Paco León y Karra Elejalde, que han recomendado a los próximos cineastas “salir de lo fácil” para lograr un papel.

Como ha explicado el doble Premio Goya y Premio Gaudí Karra Elejalde a los nuevos actores que han asistido a este programa del festival, hay “consejos prácticos” a los que ha dicho estar “empadronado” para sobrevivir a un casting.

“Cuando me convertí en el director me fijé en el diferente” y ese es un consejo que hubiera agradecido en sus primeros años, ha indicado el actor, para quien “ser distinto, salirse de lo fácil” puede ser la clave para conseguir un papel.

“Piensen en la primera opción y la segunda, descártenlas, y vayan a hacer lo otro que se les ocurra” porque “si se trata de subir a una montaña no sigas la senda, llega al mismo sitio por otro lado con ingenio”.

Su consejo a los futuros actores y actrices es que se fijen y sean distintos y originales para destacar, una idea en la que ha abundado el Premio Ondas con tres nominaciones a los Goya, Paco León.

Pero en el caso de Paco León ha desaconsejado la profesión porque “pocos tenemos la suerte de vivir del cine y eso hay que saberlo”, aunque, “si no lo pueden evitar, porque hay algo inevitable en este oficio”, ha aconsejado que “hagan cosas, no se paren, no se esperen a que suene el teléfono”.

Para León “si hay algo bueno en ustedes, alguien lo va a ver y solo se aprende haciendo”.

En una conversación moderada por el Gran Wyoming salpicada de anécdotas, Paco León ha recordado que llamó la atención de un director en un ‘autocasting’ al hacerlo diferente, “me puse a comer cereales, para darme tiempo a pensar” y al director le gustó.

José Miguel Monzón, el Gran Wyoming, ha destacado en el Edificio Miller de la capital grancanaria que “esta tarima no se construye por casualidad”, y los actores de hoy como Paco León y Karra Elejalde “son la encarnación de un sueño de mucha gente, y este busca ser un encuentro de tú a tú entre compañeros futuros de profesión”.

Ha valorado el trabajo de actor y actriz: “Es muy bonito, lleva muchas horas y mucho esfuerzo que si tienes suerte será bien remunerado y con reconocimiento social”.

En cuanto al éxito, Karra Elejalde ha advertido que “es un arma de doble filo” y ha bromeado sobre su trayectoria, pues ha desvelado que se ha arruinado siete veces y “forrado cuatro”.

Elejalde ha confesado que empezó en la profesión “por casualidad” y sin necesidad de ir a una academia ni obtener un título, pero contaba con “más de 20 años de monólogos”, entre otras muchas horas de trabajo y que en su caso a él le “eligió el cine, no al revés”

Muy distintos fueron los primeros pasos de Paco León: “Desde muy pequeño, con 4 o 5 años yo escribí que iba a ser actor, aunque no sé que imaginaba yo de esto con esa edad”.

Además, ha incidido en que procede de una familia con grandes carreras en el mundo del cine.

Sobre los primeros pasos y los personajes que les sacaron del anonimato, Karra Elejalde ha destacado su papel en “Ocho apellidos vascos”, que aunque no fue el primero de éxito en su carrera sí el que le hizo más popular.

Elejalde ha recomendado también a los nuevos actores “no encorsetarse ni sobreactuar”, pues, a veces, “hay que no hacer nada para hacerlo bien”, porque “pasarse en el cine es horrible”.

Paco León ha señalado que el personaje que le hizo popular fue ‘Luisma’ en “Aída”, y que en “Homo Zapping” el personaje de Raquel Revuelta le “costó mucho matarla, era un Frankenstein que me comía”. EFE