El sistema público de pensiones no se puede recortar o privatizar, defiende las activistas que piden su blindaje

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El sistema público de pensiones “no se puede tocar, recortar o privatizar”, han dicho a Efe Angustias Rodríguez y Carolina Martínez, delegadas en Canarias de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (Merp), la cual reclama que su protección se incluya en la Constitución.

Esa organización quiere que en la Constitución haya una artículo mediante el cual sea obligatorio mantener el poder adquisitivo real de los pensionistas, y para ello ha recogido más de tres millones de firmas de ciudadanos con un manifiesto que tiene como eslogan “somos 47 millones”.

Angustias Rodríguez ha insistido en que la defensa del sistema público de pensiones interpela a todos, sobre todo en Canarias porque está a la cola de la sociedad española respecto a las ganancias dignas de los pensionistas: “Estamos avocados a un sector servicios con un sueldo mínimo y unas horas laborales que no corresponderán a la cotización real”.

Respecto a la posible subida de la edad de jubilación han mostrado su disconformidad, expresando que “es impresionante como podemos pretender que un señor continúe con 68 años trabajando en la construcción”, con lo que aseguran que habría “un aumento desorbitado de los accidentes laborales”.

La campaña social denominada “Somos 47 millones” lucha por esa defensa del blindaje de las pensiones, y tal y como explica Carolina Martínez con ese mensaje se pretende concienciar sobre como todos los profesionales de la sociedad son pensionistas: “Todos vamos a llegar a jubilarnos y todos vamos a tener que depender de ese ingreso para poder sobrevivir”.

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones no quiere impedir la creación de planes de pensiones privados, lo que quiere evitar es que “menoscabe el resto de las pensiones de los jubilados”.

Otra cuestión es que no quieren meterse con el origen de los fondos para las pensiones, para Angustias Rodríguez “es injusto aludir a la hucha de las pensiones para sustraer dinero”, cuando desde el Estado no ocurre lo mismo con sanidad o con el mantenimiento de las carreteras.

A diferencia de otras organizaciones, que aseguran tener las pensiones garantizadas en la constitución, la MERP lo niega, alegando que están expuestas como una expectativa, pero hasta que no se encuentre en uno de los títulos fundamentales de derechos constitucionales no pararán.

Para Angustias Rodríguez es positivo querer crear iniciativas de mejora, pero “si tienes una diana y cinco flechas, tíralas al centro de la diana”.

Con motivo de las revueltas en Francia, tras el decreto del presidente, Emmanuel Macron, para subir la edad de jubilación, Angustias y Carolina creen que hace falta “una mayor denuncia de fondos sociales”, con ello demuestran no ser unos grandes revisionistas porque no analizan bien la realidad del país: “En España al día hay diez huelgas por la jubilación, pero no se les da cobertura”, sentencia Carolina Martínez.

Para ambas activistas, los españoles no actúan porque se sienten cómodos cediendo el poder a los políticos, y Carolina Martínez ha declarado que muchas veces les aseguran a las familias que todo irá bien porque ellos se encontrarán al frente de los problemas, con la finalidad de que la ciudadanía no genere “un pensamiento crítico”.

Respecto a la situación precaria en Canarias en relación a las pensiones, ambas “resoplaron con cansancio” porque opinan que la finalización de las industrias de cultivo han llevado a la importación de productos de primera necesidad.

“Nos han quitado toda la industria y ahora dependemos del turismo con dieciséis millones de visitantes al año”, han señalado.

También criticaron las pocas ganancias que reciben las islas del sector servicios ya que, “las agencias de viaje son extranjeras, las cadenas hoteleras tampoco pertenecen a España y llegan con una pulsera de todo incluido”. Angustias Rodríguez ha criticado que “el aumento de las viviendas en alquiler se ha disparado porque el suelo de nuestro territorio ya no nos pertenece”.

Carolina Martínez ha añadido que tener unos salarios bajos conduce a tener unas pensiones reducidas con retenciones mínimas. Angustias Rodríguez ha declarado que lleva diez años sin visitar el sur “salvo para tomar el barco e ir a La Palma”, porque no soporta la sensación de “sentirse invadido por extranjeros”, por su parte Carolina defiende que debemos “preservar la identidad del canario y proteger el futuro para nuestros predecesores”. EFE