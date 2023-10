Fernando Clavijo abordará este jueves con Teresa Ribera la urgente renovación de equipos de generación eléctrica en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El presidente canario, Fernando Clavijo, aborda este jueves en Madrid con la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, la urgente renovación de equipos de generación eléctrica que demanda el déficit que ha llevado a esta comunidad a declarar su emergencia energética.

Así lo ha anunciado Clavijo antes de participar en la inauguración de la cuarta edición de la Semana de las Patentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha subrayado que esta declaración, aprobada este lunes por el Gobierno de Canarias, “supone poder dar el pistoletazo de salida a la renovación de los equipos y completar esos 200 megavatios que demanda esta comunidad autónoma y que no se están sirviendo en estos momentos”.

El presidente del Gobierno ha recalcado, no obstante, que “lo urgente no puede hacernos despistar del objetivo de seguir apostando por las renovables”.

“Hay que dar seguridad al suministro energético, para lo que necesitamos que se autoricen renovaciones de equipos portátiles que suplan esa carencia. Al margen de todo eso, tenemos que seguir trabajando en la implantación de las renovables. Tiene razón el presidente del Cabildo de Gran Canaria”, Antonio Morales, quien ha reclamado este martes al Estado que, de forma paralela a esta urgencia, ponga en marcha el concurso para la instalación de energía eólica marina, para el que esta isla “reúne todas las condiciones”.

Otra de las cuestiones que Clavijo planteará a Ribera es que REE autorice el suministro “para pinchar y verter esa energía, de forma que no se tire porque no tengamos dónde almacenarla”.

Sobre la emergencia energética declarada en Canarias, Antonio Morales ha dicho que la Federación Canaria de Islas está “básicamente de acuerdo” con el documento aprobado por el Gobierno autonómico, si bien ha subrayado que el planteamiento que hace en este ámbito el Cabildo que preside “va más allá”.

“Estamos de acuerdo en la necesidad de afrontar el déficit de 1.000 megavatios que tienen las islas, pero, paralelamente a esto, voy a insistir mucho en que el Estado debe poner en marcha al mismo tiempo el concurso para la eólica marina”, ha señalado.

“Esta isla reúne todas las condiciones, hay un acuerdo amplio con todos los sectores, es la única isla en la que se puede implantar energía eólica marina, disponemos del Salto de Chira como la gran pila de almacenamiento, por lo que la declaración de emergencia y la adjudicación del concurso para la eólica marina deben ir en paralelo”, ha añadido.

En opinión de Morales, “hay que mirar más allá porque el futuro pasa por las renovables. Es imprescindible, no cabe otra opción, tenemos almacenamiento y la posibilidad de desarrollar la éolica marina y con eso seríamos autosuficientes, no necesitaríamos ni gas ni petróleo porque tendríamos los medios necesarios para no depender del exterior”. EFE

