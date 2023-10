Jonathan Viera quiere ir a un sitio “más tranquilo” y no ser “el foco de todo”

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Jonathan Viera, ha confirmado este miércoles que su etapa en el equipo amarillo está próxima a finalizar, aunque no sabe cuándo será ni cuál será su nuevo destino, pero cree que no disfruta del fútbol como antes y prefiere buscar un lugar “más tranquilo”, donde no tenga tanta responsabilidad.

En una entrevista concedida a la emisora oficial del club, UD Radio, el atacante grancanario ha asegurado que no se va a retirar, porque se siente con fuerzas para seguir jugando al fútbol “a buen nivel”, pero quiere buscar un destino donde tenga “más tranquilidad” y “no ser el foco de todo, para lo bueno y para lo malo”, como cree que le ocurre ahora.

Viera ha revelado que ya el pasado verano, tras el ascenso a Primera División, le tuvieron que convencer para que siguiera en Las Palmas, y que su marcha no es una cuestión económica, para ganar más dinero, como cuando dejó el equipo en febrero de 2018 para irse a jugar a China, sino un asunto personal y familiar.

“Creo que me he ganado el derecho a decidir mi futuro y sé que voy a seguir jugando unos años más y a buen nivel, pero no sé a dónde voy a ir, y si será dentro de dos meses, de seis o dentro de un año, pero quiero ir con mi familia a un lugar más tranquilo, donde no sea el foco de todo lo que pasa en el club. Ahora mismo con el fútbol tengo cero preocupaciones, tengo otras cosas mucho más importantes que resolver en mi cabeza”, ha asegurado.

Viera descarta que haya sido una decisión tomada en caliente, y mucho menos que obedezca a su suplencia del pasado lunes ante el Celta. “Estaba enfadado, es verdad, pero entré, marqué un gol, di una asistencia, y hacía mucho tiempo que no disfrutaba así en un partido, y eso no puede ser”, ha reconocido.

El jugador isleño sostiene que no debe estar “para resolver todo” y quizá se haya echado encima demasiada responsabilidad, “mucho peso en la maleta”, como lo ha definido.

“Seguramente mi etapa esté llegando al final, eso sí lo tengo decidido”, reiteró, como ya manifestó en DAZN al término del encuentro contra el Celta (2-1), que el equipo amarillo remontó en los minutos finales gracias a su decisiva aportación.

Viera es consciente de que “el tema de conversación ahora no será el partido del domingo contra el Villarreal”, pero no quiere que se esté especulando con su futuro “porque ni yo lo sé”, ha subrayado.

El talentoso futbolista del barrio de La Feria asegura incluso que físicamente está “mucho mejor que el año pasado, más fresco”, pero hay otras muchas cosas que le “rondan en la cabeza” desde mitad de la temporada anterior y el inicio de la actual, por lo que tiene la “sensación” de que su ciclo en la UD Las Palmas está próximo a terminar. EFE

