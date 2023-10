“El desfile más bonito de mi vida”: Agatha Ruiz de la Prada rompe moldes con Beltho

Laura Bautista |

Maspalomas (Gran Canaria) (EFE).- La Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria-Moda Cálida ha cerrado su primera jornada con una dulce, colorida, y renovada Ágatha Ruíz de la Prada que ha presentado en la isla “uno de los desfiles más bonitos” de su vida.

Así lo ha definido para EFE la diseñadora catalana, que repite fiel a su cita con la pasarela de la mano del talento joven de Beltho Couture, Belén Rodríguez Hernández y Thomas Godoy, dos jóvenes diseñadores de Gran Canaria con los que Ágatha Ruiz de la Prada se ha reinventado un año más.

Con una nueva vuelta de tuerca junto a la marca afincada en Gran Canaria, Moda Cálida ha cerrado con un pase vibrante, arrollador y tan divertido como es habitual en ella, sembrando de estrellas, corazones, pompones, fucsias, amarillos, verdes y naranjas una pasarela “muy Ágatha”, pero de inspiración carnavalera.

Momento del desfile de la colección de Agatha Ruiz de la Prada en colaboración con Beltho. EFE/Ángel Medina G.

Ágatha Ruiz de la Prada x Beltho ha apostado por nuevos estampados y gasas de gran volumen, diseños de siluetas masculinas con barbas y una nueva vibración para la diseñadora que ha roto todos los esquemas junto a la apuesta de los dos jóvenes talentos.

“Estoy muy emocionada con este desfile, creo que va a ser uno de los más bonitos de mi vida”, ha explicado minutos antes de salir a la platea.

“En este desfile he hecho una colaboración con dos jóvenes de Gran Canaria a los que conocí en La Palma haciendo un desfile y me encantó como trabajaban”, ha relatado.

Esta colaboración, ha dicho, “es muy interesante para mí, porque son dos chicos de Canarias y aquí se hace tanto carnaval y la gente lo disfruta tanto” que ha aprovechado ese talento para sumarlo a la colección.

Con el carnaval “la gente disfruta muchísimo haciendo los trajes y entonces son mucho más manitas, más hábiles que en el resto de España”. Y, gracias al, “se ha mantenido viva la profesión”.

En Canarias “hay un talento bestial”, ha destacado.

Pasteles, pamelas envolventes, accesorios de formas imposibles y la siempre apuesta firme por la moda de baño masculina, Moda Cálida ha cerrado el viernes con el toque único de una colaboración 100 % canaria.

“Yo siempre he estado muy vinculada con Canarias por mi padre, y esta pasarela la disfruto”, ha señalado Ruiz de la Prada, que ha reafirmado que, para ella, es “sin duda, la segunda más importante de España”.

Con chicos y chicas sonrientes, música animada y una sala abarrotada que no falla a la cita con la reina del color, han desfilado formaciones impactantes y tonos flúor, cortes retro y la apuesta más “esponjosa” y divertida, que marcó la segunda parte del paso, donde labios, nubes, corazones, estrellas y flores se alinearon en la pasarela.

“Yo vengo aquí con muchísima ilusión porque para mí es un desfile que hago simplemente porque me apetece, porque me divierte, porque me encanta”, ha expresado. “Me encanta lo bien organizado que está, los modelos chicos y chicas tan guapos que hay”, porque en Gran Canaria “es el único sitio donde de verdad puedo trabajar con chicos y eso para mí es una maravilla”.

Gran Canaria y esta pasarela “la siento como parte de mí, como mi casa” y, aunque “llevo muchos años viniendo, nunca se me ocurriría no venir”.

Que Moda Cálida “sea tan importante ha hecho que todas las demás islas también le den mucha importancia a la moda” y eso “es una gozada”, ha continuado.

Desfile de la colección de Pedro Palmas. EFE/Ángel Medina G.

En esta colaboración apuesta por las formas del carnaval, porque ha confesado que le encantaría diseñar trajes. “He sido dos veces jurado del carnaval, pero qué rabia me da ser jurado si yo lo que quiero es estar aquí presentando trajes”, ha confesado.

La experiencia y la juventud se han dado la mano para cerrar el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada x Beltho, para poner a bailar en la pasarela e inundarlo todo de buena vibra.

El desfile de Ágatha Ruiz de la Prada x Beltho ha recibido la pasarela tras Pedro Palmas, que ha apostado por la elegancia y la inspiración del arte para llenar Expomeloneras.

Con gasas y telas vaporosas, formas asimétricas y el arte como protagonista, Palmas ha mostrado una colección rompedora a la que ha llenado la sala, que no ha perdido detalle de otras firmas este viernes como Bohodot, Edelvissa, Melissa Odabash, Maldito Sweet, Como Pez en el Agua o Chela Clo.

El sábado, “Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida” abrirá su jornada de cierre con Patricia Caro, Mr&G Design, Volcano Blood, Monnur, Libérrimo, Muchiacho, Chacho Souvenirs, Dnud, Banana Moon, Arcadio Domínguez, San Juan, Aurelia Gil, Cala 1789, y Elena Morales. EFE