NC se reivindica como “la verdadera oposición” en Canarias ante la “flojera” del PSOE

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, ha defendido este lunes que su partido es “la verdadera oposición” al Gobierno de Canarias (CC-PP-AHI-ASG) ante la “flojera” del PSOE, del que espera que ejerza como tal a partir de ahora.

El líder de la formación, que fue socio de gobierno del PSOE en la pasada legislatura, ha indicado en una rueda de prensa para presentar la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Canarias para 2024, que este documento “pone de nuevo en evidencia” que NC es la “verdadera oposición” al Gobierno liderado por el nacionalista Fernando Clavijo.

“Se demuestra en cada pleno, con nuestros diputados y diputadas haciendo crítica y propuestas en el Parlamento. Creo que estamos siendo el partido que propone, critica a este Gobierno, sin duda”, ha añadido el presidente de NC-BC.

Además, Rodríguez ha señalado que espera que el PSOE “ejerza la función que le otorgó la ciudadanía”, en referencia a ser el principal partido de la oposición en las islas, pero ha insistido en que le ha visto “flojera” en los primeros meses de la presente legislatura y que no está seguro de que ello no vaya a continuar hasta el final de este periodo.

Sobre el nombramiento del secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, como nuevo ministro de Política Territorial en el Gobierno de Pedro Sánchez, Rodríguez se ha mostrado contento con su designación y le ha deseado suerte y éxitos en su desempeño en un área “muy complicada”.

Rodríguez, que habló con Torres durante la mañana, le ha felicitado y le ha dicho que “cuide” a su familia y a su partido en Canarias.

“Le he pedido que se mantenga activo en la estructura de su partido en Canarias, es buena cosa que el liderazgo que ha tenido lo siga ejerciendo en su territorio”, ha apuntado.

Además, le ha pedido que ejerza como canario en Madrid, algo que, a su juicio, no ha hecho ninguno de los ministros del archipiélago que han sido designados hasta la fecha: “Aunque va a tener un desempeño en un área muy complicada, lo que le he pedido es que ejerza de canario allí. La gente, cuando se va a Madrid, se olvida de dónde salió, y vamos a estar atentos para que no le pase”. EFE

cas/jmr

(foto)